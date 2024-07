Reklama

Kogo opozycja Wenus do Plutona dotknie najbardziej?

Byk

Byki, znane ze swojej stabilności i zamiłowania do komfortu, mogą doświadczyć nieoczekiwanych zmian w swoich związkach. Opozycja Wenus do Plutona może wywołać głęboko ukryte pragnienia i potrzeby, które dotychczas były tłumione. To czas, aby szczerze przyjrzeć się swoim relacjom i zdecydować, czy zaspokajają one wszystkie wasze potrzeby. Być może nadszedł moment na wprowadzenie zmian lub podjęcie trudnych decyzji.

Miłosne trzęsienie ziemi. Wenus w opozycji do Plutona wstrząśnie sercami 3 znaków zodiaku

Koziorożec

Koziorożce, zwykle pewne siebie, mogą poczuć się nieco zdezorientowane i niepewne. Opozycja Wenus do Plutona może wywołać wątpliwości dotyczące waszej wartości i atrakcyjności. To czas, aby skupić się na miłości własnej i docenić swoje unikalne cechy. Nie pozwólcie, aby zewnętrzne opinie wpłynęły na wasze poczucie własnej wartości.

Skorpion

Skorpiony, znane ze swojej intensywności i namiętności, mogą doświadczyć głębokich emocjonalnych przeżyć. Opozycja Wenus do Plutona może wywołać dawne rany i traumy, które wymagają uzdrowienia. To czas, aby skonfrontować się ze swoimi lękami i uwolnić się od przeszłości. Pamiętajcie, że jesteście silni i zdolni do przezwyciężenia wszelkich trudności.