Co to jest kwadratura? Kwadratura to jeden z aspektów astrologicznych, który tworzy napięcie między dwoma planetami. W tym przypadku, połączenie Merkurego we Lwie i Urana w Byku może prowadzić do nieoczekiwanych wydarzeń, nietypowych pomysłów i nagłych zmian w komunikacji.

Kwadratura Merkury-Uran już w niedzielę. Trzy znaki zodiaku muszą uważać bardziej

Chociaż kwadratura dotknie wszystkich, najbardziej odczują ją: Byki, Lwy i Skorpiony.

Byki. Osoby spod znaku Byka mogą doświadczyć nagłych zmian w komunikacji z rodziną lub w domu. Mogą pojawić się niespodziewane wiadomości lub problemy techniczne.

Skorpion. Dla Skorpionów, kwadratura może przynieść nagłe zmiany w relacjach intymnych lub w finansach. Warto zachować ostrożność przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Lew. Lwy mogą poczuć się zdezorientowane i mieć trudności z koncentracją. Mogą pojawić się nietypowe sny lub wizje, które przyniosą dodatkowy niepokój i stres.