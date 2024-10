Choć wpływ tego układu odczują wszyscy, cztery znaki zodiaku mogą poczuć ulgę i odetchnąć z większym spokojem.

Skorpion – wyraźne zmiany i klarowność. Skorpiony, będące gospodarzem Merkurego, poczują przypływ mentalnej energii, która pozwoli im lepiej zrozumieć siebie oraz innych. Merkury ułatwi im komunikowanie swoich głęboko skrywanych emocji, a także analizowanie trudnych sytuacji z nowej perspektywy. Skorpiony będą w stanie rozwiązać wiele starych konfliktów i zyskać klarowność w sprawach, które wcześniej wydawały się niejasne. Ta zmiana pozwoli im uwolnić się od stresu, który towarzyszył im w ostatnich tygodniach.

Rak – ulga w relacjach i emocjach. Dla Raka, znak wodny podobny do Skorpiona, nadchodzący okres będzie sprzyjał zacieśnianiu więzi emocjonalnych. Merkury w Skorpionie pomoże im lepiej wyrazić swoje uczucia oraz zrozumieć potrzeby innych, co przyniesie ulgę w zawiłych relacjach. To dobry czas, by rozwiązać konflikty i pogłębić relacje z bliskimi. Raki będą mogły skupić się na budowaniu stabilności emocjonalnej, co wprowadzi w ich życie większy spokój.

Merkury wchodzi do Skorpiona. Cztery znaki zodiaku poczują ulgę

Ryby – kreatywność i intuicja na wyższym poziomie. Ryby, które również należą do znaków wodnych, mogą spodziewać się zwiększonego przypływu inspiracji i kreatywności. Merkury w Skorpionie wzmocni ich intuicję i zdolność do głębszego zrozumienia rzeczywistości. To czas, kiedy Ryby będą mogły wyrazić się w sposób bardziej autentyczny i znaleźć nowe drogi do realizacji swoich marzeń. Ulga, jaką przyniesie im ten okres, dotyczyć będzie zwłaszcza lepszego zrozumienia własnych potrzeb i pragnień.

Panna – porządkowanie myśli i struktury. Panny, które cenią sobie porządek i jasność, poczują ulgę, ponieważ Merkury, ich planetarny władca, w Skorpionie pozwoli im dogłębnie przeanalizować sytuacje, które wydawały się zagmatwane. Panna będzie w stanie zorganizować swoje myśli i wprowadzić w życie struktury, które wcześniej były nieosiągalne. W tym czasie będą bardziej skoncentrowane i skuteczne w rozwiązywaniu problemów, co przyniesie im poczucie kontroli i wewnętrznego spokoju.