Pełnia Księżyca w październiku 2024 miała miejsce dokładnie 17. dnia tego miesiąca. Astrolodzy przewidywali, że będzie to czas zmian i szybkich, czasem nieco zaskakujących decyzji. Szczególnie jeden ze znaków zodiaku powinien odczuć moc tego zjawiska.

Pełnia Księżyca w październiku. Ten znak zodiaku na tym skorzysta

To była druga z rzędu pełnia Księżyca w znaku Barana. Znawcy tematu twierdzili, że wielu z nas odczuje w tym czasie emocje mocno nostalgiczne i zastanowi się nad swoją przyszłością. Dla niektórych czas wspomnień i nostalgii będzie ciekawym doświadczeniem, ale będą też tacy, których te odczucia nieco przytłoczą. Astrolodzy sugerowali, że czas po październikowej pełni powinien być tym, gdy zadbamy o pewność siebie, bo przecież o wielkie cele można zawalczyć wtedy, gdy znamy swoją wartość.

Awans, podwyżka, dobre emocje w rodzinie

Tę pracę nad sobą powinien w szczególności wykonać jeden znak zodiaku. Jemu pełnia Księżyca w październiku przyniesie moc pozytywnych wibracji. O jakim znaku mowa? Chodzi o Wodnika. To właśnie ten znak zodiaku będzie miał teraz najlepszy w tym roku czas. Pełnia może mu przynieść punkt zwrotny w karierze. Być może awansuje albo otrzyma sporą podwyżkę. Prywatnie te pozytywne wibracje sprawią, że atmosfera w domu będzie wręcz idealna. Wodnik będzie miał wpływ także na to, jak zmieniają się inni. To dobry czas dla niego na spotkania z dalekimi krewnymi albo wspólne wyjazdy.