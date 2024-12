Przepowiednia na 2025 rok według wróżbity Macieja

Wróżbita Maciej, czyli znany astrolog Maciej Skrzątek, przepowiedział, co nas czeka w 2025 roku. W podcaście „Zbliżenia” Alicji Resich w portalu Interia podzielił się swoją wizją na nadchodzące miesiące. Jego zdaniem, kluczowy będzie fakt, że wkroczyliśmy w Erę Wodnika, więc to właśnie ten znak zodiaku będzie patronował najbliższym miesiącom. - Wodnik jest znakiem sojuszy, jest jedenastym znakiem zodiaku, jest związany z jedenastym domem horoskopu, odnoszącym się do tych, którzy nam pomagają. Chodzi o to, że mamy stać się braćmi. Wodnik łączy, to są sojusze, to są zgromadzenia - tłumaczył.

Astrolog zaznaczył, że wodnik symbolizuje siłę, a zatem w 2025 roku wszyscy mamy stać się silniejsi, a także bardziej skupieni na nauce i faktach.- Symbolizuje naukę, jest kojarzony ze wszelkimi urządzeniami, maszynami - mówił Skrzątek. Znaniem astrologa to właśnie ten aspekt będzie miał kluczowe znaczenie w najbliższym czasie.

"Sztuczna inteligencja ma zdominować świat"

Sztuczna inteligencja ma zdominować świat i ludzi w Erze Wodnika. To przeraża - mówił Wróżbita Maciej w podcaście Interii. - Ery działają w sposób postępowy, Era Wodnika ma oznaczać naukę, kosmos, będziemy zbliżać się do kosmosu. Po Erze Wodnika nastąpi Era Koziorożca, era zimna, całkowitego zniewolenia, to odległa perspektywa, jakieś dwa tysiące lat - dodał. Astrolog mówił też o tym, że w temacie polityki i konfliktów między państwami może nastąpić wyzwolenie, ograniczenie stosowania przemocy. - W ogóle ten 2025 rok będzie ciekawy. Pluton w znaku Wodnika określa, że my jako ludzkość dostaniemy większej manii na temat elektroniki, nauki, będziemy stawiać na oryginalność, wyzwolenie, nietypowość- twierdzi Skrzątek.