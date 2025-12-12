Moc roślin i ziół znana była już od wieków. Niektóre z nich przynoszą szczęście w miłości, a inne w finansach. Niektóre wystarczy ustawić w odpowiednim miejscu w mieszkaniu, jak chociażby bazylia. Ustawiona na parapecie lub w kuchni sprawi, że domownicy nie będą narzekali na brak pieniędzy.

Jakiw kwiat przyciąga pieniądze?

Okazuje się, że podobne magiczne działanie przynosi jeszcze jeden bardzo popularny kwiat a dokładnie jego płatki. Wystarczy zasuszyć je i włożyć do portfela. Ta piękna i uwielbiana roślina znajduje się w wielu ogrodach a wiosną i latem często wkładamy ją do wazonu.

Reklama

O jaki kwiat dokładnie chodzi? To piwonia. Nazywana jest również kwiatem królewskim i to właśnie ona może pomóc w przyciągnięciu pieniędzy i bogactwa.

Włóż płatki do portfela. Przyciągniesz bogactwo

Wystarczy włożyć ususzone płatki do portfela. Ten prosty rytuał sprawi, że nie będziemy narzekać na brak finansów.

Co symbolizuje kolor płatków piwonii? Czerwona piwonia to symbol nowej miłości i namiętności, różowa zrozumienie między partnerami, a biała to wyraz czułości. Poza tym to właśnie symbol bogactwa i powodzenia finansowego. Dlatego podobnie jak łuskę karpia warto ją włożyć do portfela.

To też warto włożyć do portfela. Pieniądze będą się trzymać

Reklama

Najczęściej wkładanym do portfela elementem, który ma przynieść szczęście i przyciągnąć bogactwo jest łuska karpia, którego zjadamy podczas Wigilii. Wysuszona nie pachnie rybą, więc możemy ją tam włożyć bez obawy, że nasz portfel będzie brzydko pachniał.

Rzadziej wybieranym symbolem szczęścia, bo też trudniej go znaleźć, jest czterolistna koniczynka. To roślina dosyć krucha i trudna do umieszczenia w portfelu, bo nie przetrwa zbyt długo w jednym kawałku. Jeśli portfel kupowany jest w prezencie warto na szczęście dla obdarowywanej osoby włożyć do niego symboliczny grosik. On także według wierzeń przyciąga bogactwo.