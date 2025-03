W Rybach Merkury nie czuje się najlepiej – zamiast chłodnego myślenia mamy skłonność do marzycielstwa, nostalgii i interpretowania rzeczy po swojemu.

To dobry czas na pracę z podświadomością, twórcze działania, ale też okres, w którym łatwo coś przeoczyć, źle zrozumieć albo… po prostu się rozproszyć. Sprawdź, co ten układ przyniesie Twojemu znakowi zodiaku.

Merkury wchodzi do Ryb. Co nam przyniesie taka zmiana? HOROSKOP

Baran

Masz wrażenie, że wszystko idzie nie tak? Spokojnie – to tylko czas, w którym musisz bardziej słuchać swojej intuicji niż parcia do przodu. Uważaj na komunikację – ktoś może źle zrozumieć Twoje słowa. Lepiej działaj niż mów.

Byk

Twoje myśli dryfują gdzieś między marzeniami a rzeczywistością. To dobry moment, by zająć się sztuką, medytacją albo… odpuszczeniem. Uważaj jednak na nieporozumienia z przyjaciółmi. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje.

Bliźnięta

Merkury to Twój planetarny opiekun, więc jego retrogradacja mocno Cię dotyka. W pracy – zamieszanie, pomyłki i opóźnienia. Zamiast walczyć z prądem, spróbuj przeczekać. Dobrze zrobi Ci powrót do starych pomysłów.

Rak

Wreszcie ktoś mówi Twoim językiem – emocji i intuicji. Merkury w Rybach sprzyja rozwojowi duchowemu i pogłębianiu relacji. Ale uwaga: nie daj się zmanipulować albo wciągnąć w cudze dramaty. Granice są ważne.

Lew

Możesz czuć się przytłoczony tym, że nic nie jest do końca jasne. Merkury w Rybach rozmywa fakty, a Ty lubisz konkrety. Jeśli nie musisz – nie podejmuj teraz ważnych decyzji finansowych. Lepiej poczekać.

Panna

Jako znak zodiaku rządzony przez Merkurego, teraz możesz odczuwać frustrację. Bliscy mogą Cię nie rozumieć, a Ty nie możesz się dogadać z samym sobą. Postaraj się nie analizować wszystkiego. Odpuść i zaufaj.

Waga

To czas, kiedy warto zająć się sobą. Retrogradacja Merkurego może przynieść napięcia w pracy – nie bierz wszystkiego do siebie. Twój umysł potrzebuje oddechu. Spacer, muzyka, sztuka – to Twoi sprzymierzeńcy.

Skorpion

Twoja intuicja działa teraz na najwyższych obrotach. Wykorzystaj to, ale nie pozwól, by emocje przejęły pełną kontrolę. Merkury w Rybach może przyciągać ludzi z przeszłości – zastanów się, czy chcesz ich z powrotem w swoim życiu.

Strzelec

Czujesz chaos, którego nie możesz ogarnąć swoim zwyczajowym optymizmem. Komunikacja z domownikami może kuleć – staraj się mówić jasno i słuchać uważnie. Za to sny mogą być teraz wyjątkowo symboliczne.

Koziorożec

Masz dość niedopowiedzeń i emocjonalnych labiryntów. Niestety, Merkury w Rybach Ci ich nie oszczędzi. To dobry moment na... nicnierobienie. Przynajmniej na moment. Daj sobie czas na reset.

Wodnik

Możesz mieć wrażenie, że nikt Cię nie rozumie. Twoje myśli krążą gdzieś daleko, a codzienność męczy. W finansach – bądź ostrożny. To czas na refleksję, nie na ryzyko.

Ryby

Merkury cofa się w Twoim znaku – i robi niezły bałagan. Ale Ty potrafisz się w tym chaosie odnaleźć. Zamiast walczyć, płyniesz z prądem. Tylko pamiętaj: nie każda emocja to prawda, i nie każde słowo trzeba brać do siebie.