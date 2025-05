Przepowiednie numerologów obok horoskopów stawianych przez astrologów, dla wielu osób są tak samo ważne, jeśli nawet nie ważniejsze. Cyfry i liczby według tej dziedziny potrafią przynieść szczęście i powodzenie, ale też smutek i pecha.

Ten numer mieszkania jest najlepszy. Kryje się pod nim szczęście i dobra energia

Nie tylko data urodzenia, ale też numer mieszkania jest tą cyfrą lub liczbą, którą warto wybierać według numerologii rozsądnie i wedle pewnych zasad. To właśnie ta dziedzina sugeruje, jaki numer powinniśmy wybrać a przed jakim lepiej stronić. Każdy numer ma swoją własną energię. Jeśli numer na drzwiach naszego mieszkania składa się z dwóch cyfr, to należy je do siebie dodać.

Wynik dodawania cyfr w liczbie, która widnieje na drzwiach naszego mieszkania, jest tą, która albo przynosi nam szczęście albo pecha. Okazuje się, że według wiedzy numerologicznej, cyfrą, pod którą warto zamieszkać lub liczbą, która w wyniku dodawania jest właśnie tą cyfrą, jest 8.

Ten numer mieszkania również zapewni szczęście i powodzenie

Jak powszechnie wiadomo to symbol nieskończoności. Według numerologii właśnie ta cyfra, która przynosi powodzenie i szczęście a także dobrą energię. Nie jest to jednak jedyna dobra cyfra. Zwłaszcza dla młodych osób, będzie nią również cyfra 3. To symbol dobrej zabawy, energii i poznawaniu nowych osób. A czy nie tego oczekują od samodzielnego mieszkania młodzi ludzie?

Ten numer mieszkania zapewni szczęście, ale też spokój

Okazuje się, że jest jeszcze jedna dobra cyfra, pod którą warto zamieszkać. Będzie idealna dla tych, którzy cenią sobie spokój i chcą założyć rodzinę? Mowa i cyfrze 6. To ona odpowiada za bezpieczeństwo, ciepło domowe, spokój oraz rodzinę. Pod numerem 6 powinni zamieszkać ci, którzy chcą mieć dzieci. Nie tylko będzie im się dobrze mieszkać, ale też idealnie odpoczywać. To będzie naprawdę dobry domowy azyl.