Przepowiednie siostry Łucji. Kim była wizjonerka?

Siostra Łucja była portugalską zakonnicą. Wraz z dwójką innych dzieci była świadkiem objawień fatimskich. Kościół katolicki uznał to, co widziała cała trójka. W 1925 roku Łucja wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w Vilar. W 1948 roku za pozwoleniem papieża Piusa XII zmieniła to zgromadzenie na zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze.

Przepowiednie siostry Łucji. Jedna dotyczyła Polski. Czy grozi nam wojna?
Siostra Łucja jest nie tylko świadkiem objawień fatimskich. Uznaje się ją za wizjonerkę. Wiele osób wierzy w jej objawienia dotyczące przyszłości świata, które miała w 1921, 1925, 1926 i 1929 roku.

III wojna światowa. Tak wygląda wizja siostry Łucji

Siostra Łucja swoje wizje, przepowiednie i objawienia spisała. Wśród nich były te dotyczące klęsk żywiołowych oraz zniszczeń, których dokonać ma broń jądrowa. Jedna z przepowiedni dotyczyła wybuchu III wojny światowej. Wedle przepowiedni siostry Łucji ma wyrządzić ona wiele szkód.

Z przepowiedni siostry Łucji wynikało, że do ogromnych zniszczeń podczas III wojny światowej dojdzie w kilku państwach Europy. Wśród tych, o których wspominała były Holandia, Niemcy, Dania, Szwajcaria, a także północne Włochy. Siostra Łucja w swoich wizjach widziała również zniszczenia, które miały dotknąć Paryż. Stolica Francji według jej przepowiedni ma spłonąć, ale dosyć szybko zostać odbudowana.

Siostra Łucja w wizjach widziała również kataklizmy, które miałyby wywołać panikę. Ta sprawiłaby, że dalsze działania wojenne byłyby niemożliwe. Wizjonerka przepowiadała, że ma dojść do ruchów skorupy ziemskiej, gwałtownych wstrząsów i wybuchów wulkanów.

Wojenne wizje siostry Łucji. Co ma stać się z Polską?

W przepowiedniach siostry Łucji była również wizja dotycząca losów Polski. Jej zdaniem to właśnie nasz kraj miał nie ucierpieć w tym, co będzie się działo w Europie. Jej zdaniem to nasz kraj ma wieźć prym w obudowywaniu powojennej Europy.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnięcie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści. (...) Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa - mają brzmieć spisane przez nią słowa.

Warto przy tym pamiętać, że uczeni nie byli w stanie zweryfikować, czy dzieci a także siostra Łucja mówiły prawdę. Sam papież Benedykt XVI uważał, że zakończenie trzeciej tajemnicy fatimskiej może być inspirowane obrazami, które święta Łucja widziała w książkach.