Przepowiednie Baby Wangi. Kim była mistyczka z Bałkanów?

Baba Wanga rzeczywiście pochodziła z Bułgarii. Nazywano ją nawet "Nostradamusem Bałkanów". Wangelija Pandewa Dimitrowa, bo tak brzmiało jej prawdziwe imię i nazwisko, była niewidoma. Ta bułgarska wizjonerka przepowiadała przyszłość dla całego świata.

Baba Wanga w wyniku wypadku, który miała w 1923 roku, straciła wzrok. Nie odzyskała go do śmierci. W międzyczasie odkryła w sobie zdolność do jasnowidzenia. Twierdziła, że Bóg odebrał jej wzrok, ale dał jej dar widzenia przyszłości.

Baba Wanga. Jaka była jej pierwsza przepowiednia?

Baba Wanga zyskała rozgłos dzięki przepowiedni dotyczącej wybuchu II wojny światowej. Jej dar jasnowidzenia wykorzystywali zwykli ludzie oraz znane osobistości. Wśród nich byli politycy m.in. car Bułgarii Borys III czy Leonid Breżniew. Baba Wanga zmarła w 1996 roku. Zachorowała na raka piersi.

Jak twierdzili niektórzy Baba Wanga współpracować miała z Bułgarską Partią Komunistyczną. Proroctwa, które wygłaszała miały pomagać ZSRR. Do dziś jej przepowiednie są często nadużywane. Powód? Mistyczka porozumiewała się trudnym do zrozumienia dialektem, a do tego była niepiśmienna. W jej wizjach nie było szczegółów, więc w bardzo prosty sposób można je było dopasować do różnych sytuacji i osób.

Przepowiednie Baby Wangi. Co przewidziała w swoich widzeniach?

Baba Wanga przewidziała w swoich przepowiedniach nie tylko II wojnę światową. W jednej ze swoich wizji zobaczyła datę własnej śmierci. W swoich przepowiedniach przewidziała również rok, w którym ma nastąpić koniec świata. Będzie to 5079 rok. Zwolennicy bułgarskiej mistyczki twierdzą, że przewidziała ona kilka ważnych wydarzeń w historii świata. Wśród nich były to:

śmierć Józefa Stalina,

rozpad ZSRR

katastrofę w Czarnobylu,

śmierć księżnej Diany

zatopienie okrętu podwodnego Kursk,

zamachy terrorystyczne 11 września 2001 roku.

Przepowiednie Baby Wangi. Te wizje się nie sprawdziły

Wśród przepowiedni Baby Wangi są także te, które się nie sprawdziły. Z jej wizji wynikało, że Barack Obama będzie ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak wiadomo tak się nie stało. W 2010 roku, jak wynikało z jej przepowiedni, miała wybuchnąć III wojna światowa. Przekonywała, że na skutek tego konfliktu zbrojnego ma wyludnić się Europa. Miało to nastąpić w 2016 roku.

Baba Wanga przepowiedziała także zmianę orbity Ziemi i burzę słoneczną, która miała zmienić pole magnetyczne na naszej planecie. Te wydarzenia miały mieć miejsce z kolegi w 2023 roku. Przepowiadała także śmiercionośnego wirusa pochodzącego z Syberii. Jedno z państw, jak wieszczyła miało prowadzić prace nad bronią biologiczną, która przyniesie śmierć wielu ludziom.

Przepowiednie Baby Wangi na najbliższe lata. To ma się wydarzyć

Baba Wanga przepowiedziała, że 2025 rok będzie rokiem trudnym dla całej ludzkości. To właśnie teraz świat ma się zacząć chylić ku upadkowi. W 2025 roku według przepowiedni Baby Wangi mają rozpocząć się wydarzenia zwiastujące wyginięcie ludzkości.

Nie wiadomo czy w wizjach "Nostradamusa z Bałkanów" chodziło o upały, które pojawiają się w letnich miesiącach, czy burze i powodzie. Baba Wanga twierdziła, że rok 2025 ma być tym, zwłaszcza w Europie, kiedy zginie wielu mieszkańców. Nie tylko przez to, co będzie działo się z planetą, ale także konflikty, które będą miały miejsce. Jej zdaniem to zwiastun III wojny światowej. Przepowiadała, że "Rosja nie tylko przetrwa, ona zdominuje świat".

Były w jej przepowiedniach również pozytywne elementy. Jednym z nich był przełom w medycynie. To właśnie w tym roku ma powstać skuteczne lekarstwo na raka. Ludzie zaś mają rozwinąć w sobie zdolność telepatii. Baba Wanga wieszczyła również, że 2025 będzie rokiem, który śmiało można zaliczyć jako "początek apokalipsy".

Warto pamiętać, że przepowiednie Baby Wangi nie zawsze się sprawdzały i warto podchodzić do nich z dystansem. Jej jasnowidzenie było mało konkretne i niejasne, dlatego też nie do końca można wierzyć w to, co przepowiadała.