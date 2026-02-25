Jasnowidz Jackowski już nie raz w swoich przepowiedniach, o których mówi w sieci wieszczył wojnę i związane z nią skutki. Choć uznawany jest za kontrowersyjnego eksperta, wciąż z jego pomocy korzystają ludzie, którzy szukają bliskich a także policja.

Jasnowidz Jackowski i jego wizja. Polska ma być wmanewrowana w wojnę

Jakiś czas temu przepowiedział konflikt na Bliskim Wschodzie, który jego zdaniem jest początkiem III wojny światowej. W swoich wizjach widział również katastrofy, jakie dotkną kraje na całym świecie a także polskie miasta. Tym razem znowu wrócił do tematu III wojny światowej.

Reklama

Ryzykuję bardzo tym, co teraz powiem, ale ten rok nie zakończy się spokojnie też na naszych ziemiach. Polska zostanie wmanewrowana w wojnę. I jeżeli Polska wejdzie w ten konflikt, kraje NATO przynajmniej w początkowej fazie nie wejdą w obronę Polsce, będą tylko Polskę dozbrajały. Po konflikcie Polska będzie miała inny kształt geograficznie- mówi Krzysztof Jackowski.

III wojna światowa w wizjach Jackowskiego. Mówi o zaskoczeniu

Zdaniem jasnowidza z Człuchowa to, co obecnie dzieje się w Izraelu rozleje się na cały świat i dotrze także do naszego kraju. Jego zdaniem rozpocznie się to już w tym roku. Jackowski w swoich wizjach przestrzega również przed bagatelizowaniem konfliktu w Ukrainie. Mówi o zaskoczeniu, które może nas spotkać w niedługim czasie.

Wydawałoby się, że to wszystko przycichło, że ta wojna na Ukrainie sobie tak trwa, bo trwa, ale już z niej nic więcej nie będzie wykrzesane. Cały czas tłumaczyłem, że czuję, iż to jest III wojna światowa i i Bogu dziękujmy, że ona jeszcze nie eskaluje, ale eskalacja się zaczyna i na jednym, i na drugim froncie. Iskra wystarczy, żeby to się roznieciło bardziej - mówi Jackowski.

Reklama

Jasnowidz Jackowski radzi się przygotować. Mówi o zapasach leków oraz gotówki

Jego zdaniem Polacy powinni mieć profilaktycznie przy sobie zapas leków i pieniędzy w gotówce oraz podstawowych rzeczy, bo jak mówi "III wojna światowa może nas zaskoczyć". Z wizji jasnowidza wynika, że wojna, o której mówi może eskalować w trakcie najbliższych 30 dni.

Ukraina zostanie zdziesiątkowana. Widzę ogromne naloty. Ci ludzie nie zginą, tylko będą uciekać. Ukraina będzie w różnych miejscach, nawet w tych miejscach, gdzie nie było wojny, gdzie jeszcze żadna bomba nie spadła. Nastanie bardzo napięta sytuacja między Rosją a krajami europejskimi i Ameryką - wieszczy Jackowski.

III wojna światowa według jasnowidza Jackowskiego. Czy Polska jest gotowa?

Czy jego zdaniem Polska jest odpowiednio przygotowana do ewentualnego konfliktu? Z czym Polacy według niego muszą się liczyć?

Ukraina zrobi coś, to może być zdarzenie jednostkowe, co spowoduje wściekłość Rosji, wściekłość Putina. Ukraina zrobi coś, co może spowodować wiele ofiar w Rosji i to wcale nie na froncie. I to zmieni całkowicie podejście Rosji do wojny na Ukrainie i nie tylko na Ukrainie. Polska jest przygotowana do konfliktu - mówi na swoim kanale.

Dotychczas mimo różnej sytuacji na Ukrainie, w Polsce żadna wojna z tego powodu nie nastąpiła. Ale to się zmieni. To się zmieni i musimy się z tym liczyć, że wchodzimy w czas, że nie tylko Polska, ale wchodzimy w czas, kiedy niektóre kraje będą uczestniczyły w wojnie - dodaje Jackowski.