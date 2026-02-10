Jasnowidz z Człuchowa czyli Krzysztof Jackowski jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych ekspertów w tej dziedzinie w naszym kraju. Często pomaga rodzinom, które poszukują bliskiej im osoby. Bywa, że z jego pomocy korzystają też policjanci, gdy rozwiązują skomplikowane zagadki kryminalne.

Jasnowidz Jackowski często na nagraniach zamieszczanych w sieci porusza również tematy dotyczące przyszłości Polski, konfliktów zbrojnych w Ukrainie czy Bliskim Wschodzi, wizji III wojny światowej oraz polskiej polityki.

Jasnowidz Jackowski o prezydenturze Nawrockiego. Padły słowa o "uchodźstwie"

Jakiś czas temu jasnowidz Jackowski przepowiedział, że ostatnich wyborów prezydenckich 2025 nie wygra Rafał Trzaskowski a Karol Nawrocki. Jak wynika z jego wizji prezydent-elekt będzie musiał zmierzyć się z problemami.

Nawrocki stanie w obliczu dwóch bardzo złych decyzji. Mogą się bardzo szybko zadziać w jego kadencji. Decyzja zapadnie po nagłym wojennym ataku, nie na Polskę. Będzie atak na kraj być może europejski – mówił Jackowski. Na nagraniu zamieszczonym na Youtubie wieszczy, że prezydentura Karola Nawrockiego zacznie się w Warszawie a skończy na uchodźstwie.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Problemy z zaprzysiężeniem prezydenta

Na jednym z najnowszych nagrań Krzysztof Jackowski przewiduje problemy z zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Uważa, że Sejm będzie "miał trudności z uchwałą". Nie wiadomo jednak, co dokładnie ma na myśli, bo to nie Sejm podejmuje uchwały w sprawie zaprzysiężenia prezydenta. Zaprzysiężenie odbywa się na mocy konstytucji, wobec Zgromadzenia Narodowego. Po złożeniu przysięgi prezydent oficjalnie obejmuje urząd.

Będą dwa zastrzeżenia albo Sejm czy większość sejmowa będzie się powoływała na jakieś dwie rzeczy, do których wyjaśnienia potrzebny miałby być czas. To będzie podstawą, że sejm nie będzie chciał większością przegłosować uchwały o zaprzysiężeniu - snuje swoją wizje jasnowidz.

Polska bez prezydenta? Jasnowidz Jackowski wskazuje konkretne dwa lata

Nawet może paść propozycja, że prezydent będzie zaprzysiężony w innym miejscu. Będzie jakaś awantura. Coś na tych nieporozumieniach będzie chciał uzyskać Hołownia, będzie robił kontry w stosunku do koalicji - stwierdza. Dodaje, że ostatecznie do zaprzysiężenia dojdzie.

Jeszcze jedna wizja jasnowidza Jackowskiego wydaje się być dosyć kontrowersyjna i zdumiewająca. Uważa on, że przez dwa lata a dokładnie od 2026 do 2028 roku w Polsce nie będzie prezydenta.

Polska będzie miała prezydenta na uchodźstwie? Nowa wizja Jackowskiego

Będzie moment, że prezydent będzie na uchodźstwie. Do Polski przybędą uchodźcy z Europy. Bardzo szybko będą niepokojące zjawiska się działy. Ludzie wyjdą na ulicę. Ludzie będą chcieli obalić rząd ówcześnie panujący - wieszczy jasnowidz.

Politycy będą wyjeżdżać, bojąc się wojny domowej. Będzie się mówiło o zdradzie narodowej. To tak jakby jakaś grupa polityków oszuka nas Polaków - stwierdza Jackowski. Kogo dokładnie ma na myśli jasnowidz? Być może tego dowiemy się z kolejnych jego wizji.