Środa przynosi intensywniejsze wibracje dzięki Księżycowi w Skorpionie. To czas konfrontacji z tym, co ukryte – w nas i w relacjach. Możesz odczuwać większą potrzebę kontroli, ale to także szansa na uzdrowienie emocjonalnych blokad. Słońce na granicy Raka i Lwa zapowiada przełomowy moment – koniec introspekcji, początek działania.