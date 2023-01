Reklama

Wynika to z jego ogromnej pewności siebie i pamiętliwości oraz mocnemu skupieniu na dążeniu do wyznaczonego sobie celu. Skorpion mocno stawia na siebie, nierzadko ceną innych. To znak, który nieustannie chce się rozwijać i piąć po szczeblach kariery.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla Skorpiona

Skorpion to znak trygonu wody. Jest to najsilniejszy, a zarazem najtrudniejszy znak pod kątem osobowości. Ma ogromną wewnętrzną siłę do budowania siebie i osiągania postawionych sobie celów. Jeśli na jego drodze stają jakiekolwiek blokady czy mury, skorpion potrafi szybko je pokonać. Bywa, że nie brakuje mu w tym premedytacji i egocentryzmu. Dlatego nieobce jest mu działanie w stylu - po trupach do celu.

Nieważne, co by się działo, skorpion nie zrezygnuje ze swojej ścieżki. Chyba, że nie pozwoli mu na to zdrowie, które również ma jak skała. Ciężko jest go w jakikolwiek osłabić, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Tak, jak walczy o swoje cele, postanowienia i idee, podobnie potrafi walczyć o swoich bliskich, jeśli dzieje im się coś złego. Również, jeśli upatrzy sobie jakąś osobę, nie zniesie rywali. Zrobi dosłownie wszystko, aby zdobyć to, czego pragnie.

Reklama

Jeśli ktoś zajdzie mu za skórę. Biada mu. Ponieważ skorpion nie wybacza, a jeśli tak jest, to tylko iluzja, aby zmylić ofiarę. W negatywie jest bardzo pamiętliwy i może czekać latami, aby wymierzyć komuś zemstę. Nie zawaha się zrobić tego z zimną krwią. Jeśli cierpi przez to, że ktoś go zranił lub zdradził go, odwet skorpiona na drugiej osobie będzie dwa razy silniejszy. Dlatego osoby urodzone spod znaku skorpiona są nadambitne, kochają pieniądze i władzę.

Lubią być też uwielbiane i kiedy ktoś im usługuje. Cenią sobie wysoki komfort życia, z którego z pewnością nie zrezygnują. Nie chcą widzieć swoich słabości, podchodzą do nich wręcz z niechęcią, udając, że ich nie ma. Mają tendencję do kontroli wszystkiego i wszystkich, dlatego nierzadko przypisuje się skorpionom cechy narcystyczne.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnego Skorpiona

W mitologii skorpion utożsamiany jest z Kali, to hinduska bogini śmierci i seksualności. Uosabia ona bardzo porywistą siłę, która potrafiłą niszczyć wszystko wokół siebie w myśl zasady, że nic nie trwa wiecznie. To doskonale łączy się z naturą skorpiona, który wedle własnego widzi mi się, potrafi, zarówno budować, jak i obracać wszystko w pył, nie zważając na konsekwencję, ani koszta. W tym przypadku uruchamia się jego władcza natura.

Dlatego też skorpion to początek i koniec. Dlatego w poszczególnych cyklach swojego życia skorpiony nieustannie się transformują Reprezentują śmierć, odrodzenie oraz seks przekraczający granice tabu. I potrafią być w tym wymyślne, dla własnego zadowolenia.

Skorpionom towarzyszy Pluton. Oznacza to uosabia, podobnie, jak Kali śmierć i regenerację. Związana jest w swojej symbolice z przemocą i zemstą, ale także mocą i uzdrawianiem. Co uwydatnia się w mściwej, materialistycznej i nadgorliwej naturze.

Skorpion – cechy charakteru

Skorpiony cechuje wielka ambicja. Dlatego dążą, aby w wyznaczonych sobie sferach być perfekcyjne. Ukochanie władzy i pieniędzy sprawia, że stają się bardzo manipulacyjne i przebiegłe, byleby tylko osiągnąć swój cel. Nigdy nie zrezygnują z chorobliwego wręcz dążenia do zapewnienia sobie luksusowego życia. Nie bacząc na innych zrobią wszystko,by stanąć na podium. Jeśli wyczują czyjąś słabość, nie zawahają się, by ją wykorzystać.

Swoje wady próbuje na wszelkie sposoby zamaskować. Nie zdzierży poczucia porażki lub tego, że w jakimś aspekcie może być słabym. W negatywnie osoby urodzone pod znakiem skorpiona mogą przejawiać cechy narcystyczne, kontrolujące i maniakalne. Mogą też mieć ograniczoną umiejętność odczuwania empatii. Jednak, jeśli zrównają swoją jasną i ciemną stronę, mogą dzięki temu wiele zyskać. Niestety, jeśli chodzi o sekrety, nie są to osoby, które zachowają je dla siebie. Dlatego przy skorpionie należy mieć rozwagę, co się mówi.

Skorpion jest niezwykle silny psychicznie, dlatego rzadko dotykają go większe kryzysu psychiczne. Emocje potrafi trzymać na wodzy lub ukrywać za wieloma maskami. Potrafi niczym kameleon dostosować się do obranej w otoczeniu roli lub sytuacji. Zawsze wyciągając z tego maksimum korzyści dla siebie. Skorpion jest spontaniczny, żyje tu i teraz i nieobce są mu życiowe szaleństwa. Chce czerpać z niego garściami, jednak otaczając siebie luksusem. Jeśli przepracują swoje negatywne cechy mogą wzmocnić w sobie otwartość, charyzmatyczność, zabawowość, zjednując sobie wielu ludzi. Szczególnie, że nie brakuje im możliwości, by być romantyczni, inspirujący, czy szczerzy. Muszą tylko chcieć.

Skorpion w relacjach z ludźmi

W relacjach z innymi skorpionom nie brakuje magnetyczności i pewności siebie. Z łatwością nawiązują relacje z innymi. Są też świetnymi podrywaczami. Jednak w negatywnie mogą wykorzystywać swoją charyzmę i cielesność do manipulacji, kontroli i władzy, byleby tylko osiągnąć swój cel. Jeśli trafi mu się partner, który nie spełni jego oczekiwań, nie będą miały problemów, by znaleźć sobie kogoś na boku. W przeciwnym wypadku zostaną mu lojalne. Cenią sobie romantyczne chwile, gesty i prezenty, szczególnie, jeśli mają one znamiono luksusu i wyjątkowości. Lubią być rozpieszczane i traktowane, jako jedyne w swoim rodzaju.

Przewidywalność i nuda uwolnią w skorpionie to, co najgorsze. Przez co będzie szukał sposobów na zapewnienie sobie rozrywki. Nie ma nic dla niego gorszego niż kompromisy. Na każdym polu w życiu skorpiona ma być tak, jak on sobie postanowi. Sprzeciwy nie będą brane pod uwagę. W negatywnie skorpion ma tendencję do traktowania ludzi przedmiotowo.

W relacjach, zarówno przyjacielskich, partnerskich, jak i rodzinnych będzie dążył do pełnienia funkcji dominującej. Skorpion wyznaje zasadę albo wszystko, albo nic. W relacjach to on oczekuje, a nie że ktoś będzie stawiał oczekiwania skorpionowi. Jego życie erotyczne powinno być bujne i pełne fantazji, a partner spełniał, każdą jego zachciankę. Co więcej ma go bezgranicznie wielbić, bo właśnie na to skorpion uważa, że zasługuje. Przez co potrzeby partnera będą spychane całkowicie na bok. Jeśli go coś zdenerwuje, nie będzie baczył na słowa, przez co łatwo mu będzie zranić drugą stronę. Skorpion ceni ludzi podobnym sobie i takimi będzie chciał się otaczać. Nie spieszno im do założenia rodziny, ponieważ ograniczałoby to ich wolność. Dlatego bardzo często decydują się na rodzinę dość późno.

Najlepsze zawody dla Skorpiona

Skorpion lubi być sam sobie sterem, żaglem i okrętem. Tylko wtedy ma poczucie, że kontroluje wszystko i wszystkich wokół. Dlatego nie nadaje się, by być zwykłym pracownikiem. Nie zniesie tego, że ktoś nim dyryguje. To on ma ustalać zasady i mówić innym, co mają robić. Dlatego ze swoim charakterem odnajdzie się najlepiej, jako:

szef lub manager,

freelancer,

biznesman,

polityk,

aktor

przedstawiciel handlowy,

informatyk,

Jego wrodzona charyzma sprawi, że odnajdzie się w każdym towarzystwie. To pozwoli mu na otwarcie wielu drzwi, z których z niebywałą chęcią będzie chciał skorzystać.