Znaki zodiaku osób urodzonych jesienią to Wagi, Skorpiony i Strzelce. Poniżej sprawdzamy, czym charakteryzują się poszczególne z tych znaków zodiaku. Następnie wskazujemy ich cechy wspólne.

Osoby spod znaku Wagi, czyli harmonia, romantyzm i życzliwość

Wagi to osoby urodzone między 23 września a 22 października. Osoby spod tego znaku są towarzyskie i charyzmatyczne. Mają w sobie silne poczucie sprawiedliwości. Bywają romantyczne i idealistyczne. W swoim życiu zachowują równowagę. Z tego powodu lubią spokój, stabilizację i harmonię. Dążą do tego również w kontaktach z innymi ludźmi. Unikają niepotrzebnego ryzyka. Bywają niezdecydowane. Długo podejmują decyzję, przez co czasami tracą cenne okazje.

Są zazwyczaj towarzyscy i lubiani przez innych. Mają dobre serce i są życzliwy wobec innych. Boją się zmian. Cały czas poszukują idealnej miłości. Od wysiłku fizycznego wolą zdecydowanie kontakt ze sztuką. Dobrze czują się też na łonie natury.

Skorpiony - osoby silne, spontaniczne i impulsywne

Zodiakalne Skorpiony obchodzą urodziny między 23 października a 22 listopada. Skorpiony wyróżnia silna osobowość. Są pewne siebie i odważnie dążą do wyznaczonego celu. Nie zniechęcają się problemami, chętnie je pokonują. Potrafią dzielnie walczyć nie tylko o siebie, ale również o swoich bliskich. Są silne psychicznie i potrafią panować nad swoimi emocjami. Zdarza im się jednak nadmierna impulsywność.

Bywają pamiętliwe. Często kieruje nimi chęć zemsty. Lubią władzę, pieniądze i luksus. Zazwyczaj są spontaniczne. Łatwo nawiązują relacje międzyludzkie. Cenią sobie niezależność. Bywają szczere do bólu. Są wierne i lojalne wobec bliskich sobie osób.

Osoby spod znaku Strzelca, czyli zaangażowanie, optymizm i ciekawość świata

Osoby spod znaku Strzelca swoje urodziny obchodzą między 23 listopada a 22 grudnia. Strzelce należą do introwertyków. Angażują się w otrzymane zadania i dążą do realizacji wyznaczonych celów. Nie zniechęcają ich do tego nawet problemy i porażki.

Cenią sobie harmonię i są dobrze zorganizowane. Są pełne energii i lubią dobrą zabawę. Są mistrzami organizacji. Lubią porządek. Drzemie w nich naturalna ciekawość świata, przez co mają wiele zainteresowań. Potrafią szybko dostosować się do zmieniających się warunków. Są optymistami i z nadzieją patrzą w przyszłość.

Mają tendencję do wywyższania się i nadmiernej kontroli innych.

Waga, Skorpion i Strzelec. Jakie są jesienne znaki zodiaku?

Osoby urodzone jesienią, a więc te spod znaku Wagi, Skorpiona i Strzelca, mają dużo wspólnych cech charakteru. Przede wszystkim są odporne psychicznie i mogą dużo znieść. Nie narzekają na swoje życie. Biorą je takim, jakie jest.

Waga, Skorpion i Strzelec skrywają emocje i tłumią swoje uczucia. Długo nie potrafią w pełni otworzyć się nawet przed swoim partnerem. Nie chcą obciążać innych swoimi problemami. Wolą radzić sobie z nimi w samotności.

Uwielbiają kontakt z naturą i są wrażliwi na jej piękno. Chętnie uprawiają sporty wymagające przebywania na zewnątrz. Dobrze czują się też w towarzystwie zwierząt.

Są empatyczne i wrażliwe. Potrafią więc bez problemu wczuć się w położenie drugiej osoby. Te znaki zodiaku wyróżnia ambicja i chęć rozwoju.

Osoby urodzone jesienią mają oczywiście również wady. Przede wszystkim nie zawsze potrafią słuchać. Brak im podzielności uwagi. Wiele spraw odkładają na później. Nie chcą słuchać rad innych osób. Wolą uczyć się na własnych błędach.