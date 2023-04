Astrologia i zdrowie Czy zastanawiało cię, dlaczego jedni chorują więcej lub jak dokonujemy wyboru partnera? Hanna Bakuła w książce „Astrologia i zdrowie” w żartobliwy sposób tłumaczy, jakie choroby są przypisywane poszczególnym znakom zodiaku, a także doradza w kwestii wyboru życiowego jak i biznesowego partnera. Według autorki świadomość tego, co nas czeka z określoną osobą, powinna ułatwić podejmowanie decyzji oraz wyeliminować błędy już na początku budowania relacji. Kup książkę w sklepie INFOR i przekonaj się, w jaki sposób gwiazdy decydują o naszym życiu!

Reklama własna

Reklama

Dzisiejsze motto dla Ciebie to "ważyć za i przeciw". Będziesz musiała się zastanowić, co jest dla Ciebie ważne i co przeciwstawia się Twoim celom. Musisz znaleźć złoty środek i wyważyć wszystko, co jest dla Ciebie ważne.

Kamień szlachetny, który powinnaś nosić w czwartek to kwarc różowy. Ten kamień pomaga uspokoić emocje i pozytywnie wpłynąć na Twoją psychikę. Będzie Cię chronił przed negatywnymi wpływami, a także pomoże Ci zachować równowagę w życiu prywatnym i zawodowym.

Reklama

Aby pomóc losowi, warto zacząć dzień od pozytywnych afirmacji i wizualizacji swoich celów. Koncentruj się na tym, co chcesz osiągnąć i wierzyć, że się uda. Pamiętaj, że pozytywny sposób myślenia przyciąga pozytywne wydarzenia.

Ciekawą aktywnością, którą możesz podjąć w czwartek, jest medytacja. To doskonały sposób na uspokojenie emocji i znalezienie wewnętrznej równowagi. Możesz też pójść na spacer, uprawiać jogę lub cokolwiek, co pomaga Ci się zrelaksować i zregenerować.

Podczas pracy uważaj na to, aby nie skupiać się tylko na jednym zadaniu. Staraj się zrobić kilka rzeczy naraz, aby nie zapomnieć o innych obowiązkach. Pamiętaj, że Twoja praca wymaga równowagi i umiejętności zarządzania czasem.