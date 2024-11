Przesądy andrzejkowe. Te rzeczy przynoszą pecha

Andrzejki obchodzone są w nocy z 29 na 30 listopada. To wieczór czarów i magii, w czasie którego z wróżb próbujemy wyczytać naszą przyszłość. Dawniej wróżby związane były głównie z życiem miłosnym i poszukiwaniem drugiej połowy. Obecnie szukamy odpowiedzi na pytania związane z pracą, finansami, zdrowiem i innych sferami życia.

Mało kto wie, że andrzejki to nie tylko wróżby, lecz istnieją też andrzejkowe przesądy. Dawniej wierzono, że w tym dniu należy unikać pewnych czynności i sytuacji, by nie ściągnąć na siebie pecha. Poznaj popularne przesądy andrzejkowe, ale pamiętaj, że andrzejki to wieczór zabawy, więc potraktuj je z przymrużeniem oka.

Nie idź do fryzjera w andrzejki

W andrzejki lepiej unikać wizyty u fryzjera. Dawniej funkcjonowało wiele wierzeń związanych z włosami, szczególnie tymi kobiecymi. Ścinanie włosów w andrzejki miało przynosić pannom pecha w miłości. Podcięcie końcówek włosów miało odebrać kobietom szansę na znalezienie drugiej połowy. Dlatego, jeśli wciąż szukasz partnera, z wizytą u fryzjera powstrzymaj się do początku grudnia.

Nie bierz ślubu w andrzejki

Dawniej wierzono, że listopad to miesiąc, który poświęcony zmarłym i rozważaniem nad kruchą naturą życia. Dlatego branie ślubu w listopadzie uważano za zły pomysł. Dotyczy to również andrzejek, czyli wieczoru, który dusze zmarłych, którzy nie zaznali spokoju, mają wracać na ziemię i mogą pokrzyżować nasze miłosne plany. Małżeństwa zawarte tego dnia mogą nie należeć do najbardziej udanych.

Nie rozsypuj soli w andrzejki

Rozsypanie soli przynosi pecha - ten przesąd dotyczy również andrzejek. Przypadkowe rozsypanie soli to zły omen, który może zwiastować wielkie nieszczęście. Jeśli już nam się to zdarzy, można odwrócić zły los, przerzucając prawą ręką sól przez lewe ramię.

W andrzejki uważaj, gdy obierasz jabłko

Wróżba andrzejkowa z obieraniem jabłka należy do kanonu najbardziej znanych zabaw andrzejkowych. Co ciekawe, skórka jabłka może przynieść nam nie tylko odpowiedź co do pierwszego imienia drugiej połowy, ale także… przynieść nam pecha. Stary przesąd mówi, by w andrzejki uważać, jak się obiera jabłko. Zaleca się, by robić to tak, żeby nie przerwać skórki. Przerwana skórka oznacza, że w najbliższym czasie nie znajdziemy miłości.

W andrzejki nie ustawiaj świec poziomo

Świece są nieodłącznym elementem wieczoru andrzejkowego. Wykorzystujemy je do tradycyjnego lania wosku. Okazuje się, że w ten wieczór szczególnie ważna jest ich pozycja. Zawsze powinny być ustawione pionowo. Poziome ułożenie świec lub ich przewrócenie zwiastuje pecha w miłości.