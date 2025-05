Czym są lalki motanki?

Lalki motanki (z rosyjskiego мотать – "owijać", "kręcić") to tradycyjne, bezgłowe laleczki ochronne wykonywane ręcznie z tkanin, nici i naturalnych materiałów. Nie mają oczu, nosa ani ust – nie dlatego, że komuś brakowało wyobraźni, ale z konkretnego powodu: by nie mogła w nią wejść żadna niechciana dusza ani energia.

Motanka nie jest zabawką – to amulet, magiczna opiekunka domu, nosicielka intencji.

Historia i symbolika motanek

Lalki motanki wywodzą się z tradycji słowiańskich, szczególnie ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Ich korzenie sięgają czasów przedchrześcijańskich, kiedy ludzie tworzyli je jako talizmany ochronne dla domu, dzieci, plonów czy zdrowia. Były przekazywane z pokolenia na pokolenie, często jako część rytuałów przejścia – np. przy narodzinach dziecka, zamążpójściu czy przeprowadzce.

Nie szyto ich igłą ani nie cięto nożyczkami – wszystko było motane, wiązane, skręcane ręcznie. To miało symbolizować naturalny bieg rzeczy i chronić przed "przecięciem" losu.

Rodzaje lalek motanek i ich przeznaczenie

Każda lalka miała swoje imię i cel. Oto kilka najbardziej znanych:

Berehynia – opiekunka domowego ogniska, chroni rodzinę przed złem i nieszczęściem. Często trzyma zboże, by zapewnić dostatek.

– opiekunka domowego ogniska, chroni rodzinę przed złem i nieszczęściem. Często trzyma zboże, by zapewnić dostatek. Zhelannica – "lalka życzeń", w którą wplata się intencję lub marzenie.

– "lalka życzeń", w którą wplata się intencję lub marzenie. Nevyazanka – służy do odcinania się od negatywnych emocji, ludzi lub wydarzeń.

– służy do odcinania się od negatywnych emocji, ludzi lub wydarzeń. Travnitsa – wypełniana ziołami, pomaga przy bezsenności, uspokaja, oczyszcza atmosferę w domu.

– wypełniana ziołami, pomaga przy bezsenności, uspokaja, oczyszcza atmosferę w domu. Krupenichka – lalka pełna ziaren – na dobrobyt, urodzaj i dostatek.

Jak wykonać własną lalkę motankę?

Zrobienie motanki to rytuał sam w sobie. Liczy się nie tylko wygląd, ale przede wszystkim intencja, z jaką ją tworzysz.

Potrzebujesz:

naturalnych tkanin (len, bawełna, wełna),

nici (najlepiej czerwonych – symbol ochrony),

ziół, ziaren, wstążek (w zależności od przeznaczenia),

drewnianego patyczka lub waty do wypełnienia (opcjonalnie),

czasu i spokoju.

Ważne zasady:

Nie używaj igły ani nożyczek podczas tworzenia.

Każdy węzeł wiąż z konkretną intencją.

Nie rysuj twarzy.

Motankę najlepiej tworzyć w ciszy, skupieniu lub przy mantrze.

Co robić z motanką?

Możesz trzymać ją na domowym ołtarzyku, półce lub w sypialni.

Niektóre lalki nosi się przy sobie jak talizman.

Po spełnieniu intencji można ją spalić lub zakopać, by zamknąć rytuał.

Czy motanka działa?

To zależy, kogo zapytasz. Dla jednych to tylko folkowa dekoracja. Dla innych – osobista strażniczka, która łączy ich z korzeniami, intuicją i duchową ścieżką. Najważniejsze jest to, co w nią włożysz: uważność, energię i wiarę.

Dlaczego warto zrobić własną?

W świecie pełnym plastiku i pośpiechu motanka to powrót do rękodzieła, do rytuału, do siebie. Tworzenie jej to okazja do zatrzymania się i zadania pytania:

„Czego naprawdę teraz potrzebuję?”