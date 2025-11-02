Objawienia fatimskie siostry Łucji

Siostra Łucja tak naprawdę nazywała się Lúcia de Jesus dos Santos. Wraz z Franciszkiem i Hiacyntą Marto, dwójką dzieci, które tak jak ona pochodziły z Portugalii, doświadczyła tzw. objawień fatimskich. Dzieci miały otrzymać przesłanie od Matki Boskiej. Do dziś objawienia fatimskie budzą wątpliwości zarówno wiernych, jak i naukowców, ale zostały uznane za autentyczne przez Kościół katolicki.

Cała trójka otrzymała od Matki Boskiej trzy tajemnice fatimskie. Były one trzymane w ścisłej tajemnicy, co sprawiało, że wzbudzały jeszcze większą ciekawość. Siostra Łucja opowiadając o tym, co usłyszała, uważała, że świat czekają kataklizmy i dramatyczne sytuacje.

Przepowiednia siostry Łucji. Trzecia tajemnica fatimska

Zarówno pierwsza, jak i druga tajemnica fatimska zostały wyjawione w 1941 roku przez siostrę Łucję. Doszło do tego na polecenie biskupa Fatimy. Pierwsza tajemnica fatimska mówiła o tym, jak wygląda piekło. Druga, jak interpretowano, dotyczyła wybuchu II wojny światowej.

Najdłużej skrywaną była trzecia tajemnica fatimska. Przez wiele lat znali ją tylko i wyłącznie papieże. Siostra Łucja spisała ją w 1944 roku. Dokument z trzecią tajemnicą fatimską trafił do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. Jej treść ujawnił Jan Paweł II w 2000 roku. Fragment mówiący o kapłanie ginącym od kuli interpretowano jako zamach na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

Tajemnice fatimskie to nie jedyne wizje, jakich doświadczyła siostra Łucja. Przepowiednie siostry Łucji dotyczyły między innymi wojny Rosji i Chin. Jak przepowiadała święta skutki tego konfliktu miały być dramatyczne a wręcz katastrofalne.

Siostra Łucja wieszczyła że wiele krajów europejskich będzie zniszczonych. Wśród tych, które to spotka wymieniała m.in. Holandię, Danię, Niemcy czy Szwajcarię. Na tej liście znalazły się również północne Włochy. Przepowiednie dotyczyły nie tylko konfliktów zbrojnych, ale także kataklizmów takich jak trzęsienie ziemi, wybuchy wulkanów.

Wizje siostry Łucji. Jedna dotyczyła Polski i III wojny światowej

Siostra Łucja w wizji, której doświadczyła widziała również przyszłość Polski. Według jej przekazów nasz kraj miał być od tych katastrofalnych zdarzeń oszczędzony. Wynikało z tego, co przepowiadała, że Polska wyjdzie zarówno z III wojny, jak i kataklizmów nie tyle obronną ręką, co silniejsza i potężniejsza. Odegra też bardzo ważną rolę w historii Europy.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy - przewidywała siostra Łucja.

Przepowiednie siostry Łucji do dziś budzą ogromną ciekawość i fascynują. Warto pamiętać, że to jedynie wizje, do których z dystansem podchodził nawet papież Benedykt XVI.