Kim była Baba Wanga?

Baba Wanga nazywana była "Nostradamusem Bałkanów". Wangelija Pandewa Dimitrowa – tak brzmiało jej prawdziwe imię i nazwisko. Kobieta ta była niewidomą bułgarską wizjonerką. Jej przepowiednie dotyczyły nie tylko ludzi, ale również historii i wydarzeń na całym świecie.

Baba Wanga była niewidomą mistyczką. Wzrok straciła w 1923 roku na skutek wypadku. Do śmierci nie udało jej się go odzyskać. Odkryła jednak zdolność jasnowidzenia. Była przekonana, że to Bóg odebrał jej wzrok, ale w zamian dał dar widzenia przyszłości.

Co przepowiedziała Baba Wanga?

Baba Wanga miała przepowiedzieć wybuch II wojny światowej. To właśnie ta wizja miała przynieść jej sławę i rozgłos. Z jej daru jasnowidzenia mieli korzystać zwykli obywatele, ale także znane osobistości. Wśród nich byli politycy m.in. car Bułgarii Borys III czy Leonid Breżniew. Baba Wanga zmarła w 1996 roku. Chorowała na raka piersi.

Niektóre źródła donoszą, że bułgarska mistyczka współpracowała z Bułgarską Partią Komunistyczną, a wygłaszane przez nią proroctwa służyły ZSRR. Do dziś to, co wieszczyła jest polem do nadużyć. Dlaczego tak się dzieje? Baba Wanga mówiła trudnym do zrozumienia dialektem, a do tego była niepiśmienna. W jej wizjach brakowało szczegółów. Można je więc w bardzo prosty sposób dopasować do różnych sytuacji i osób.

Oprócz wybuchu II wojny światowej Baba Wanga miała przepowiedzieć także koniec świata, który nastąpić ma w 5079 roku. Kolejne wydarzenia, które miała widzieć w swoich wizjach to:

śmierć Józefa Stalina,

rozpad ZSRR

katastrofę w Czarnobylu,

śmierć księżnej Diany

zatopienie okrętu podwodnego Kursk,

zamachy terrorystyczne 11 września 2001 roku

Przepowiednia Baby Wangi na 2026 rok

Według interpretacji przepowiedni Baby Wangi, jakie krążą w sieci, to właśnie 2026 rok ma być tym, w którym ludzkość dojdzie do punktu granicznego. To właśnie wtedy uświadomi sobie konsekwencje niekontrolowanego rozwoju.

"Społeczeństwo zrozumie, że zaszło za daleko" - miała wieszczyć Baba Wanga. Według interpretacji tej przepowiedni nie chodzi o jedno konkretne zdarzenie, ale proces narastających napięć. Odkrycia naukowe i sytuacja społeczna według Baby Wangi zmusi ludzi do refleksji nad tym, co robią i w jakim kierunku podążają.

W 2026 roku nastąpi przebudzenie?

Rok 2026 ma być tym, w którym nastąpi przebudzenie. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, biotechnologii czy cyfrowej rzeczywistości ma odegrać kluczową rolę w tym, co będzie działo się w 2026 roku i kolejnych latach. Wizja Baby Wangi często odczytywana jest w tym kontekście jako ostrzeżenie przed utratą kontroli nad nowymi technologiami, które choć mają służyć rozwojowi, często są wykorzystywane do niszczenia.

Przepowiednia Baby Wangi wskazuje rok 2026 jako ten, w którym ludzkość ma stanąć przed koniecznością dokonania fundamentalnych wyborów. Do przepowiedni "Nostradamusa z Bałkanów" należy podchodzić z dużym dystansem. Wiele z tych rzeczy, które przepowiedziała Baba Wanga nie sprawdziło się i nie zostało potwierdzonych. Warto mieć na uwadze, że jej jasnowidzenie było niejasne i zagmatwane. Dlatego też warto być ostrożnym i nie wierzyć w to, co przewidywała.