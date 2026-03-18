Siostra Łucja i objawienia fatimskie

Siostra Łucja, czyli Lúcia de Jesus dos Santos urodziła się w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze. Kiedy była małą dziewczynką wraz z Hiacyntą i Franciszkiem była świadkiem tzw. objawień fatimskich.

To właśnie siostra Łucja jest uznawana za apostołkę pierwszych sobót oraz Służebnicę Bożą Kościoła katolickiego. Warto pamiętać, że tajemnice fatimskie to nie jedyne wizje, jakich miała być świadkiem. Wielu z nich doświadczyła, gdy była już zakonnicą.

III wojna światowa. Tak brzmiała przepowiednia siostry Łucji

W książce Stephena Lassare'a "Odkryte sekrety przyszłości z 1992 roku" znaleźć można słowa przepowiedni siostry Łucji, które mają dotyczyć III wojny światowej. Jest tam mowa o ataku Chin na Rosję. Z wizji siostry Łucji można wyczytać, że świat dotkną walki i okrucieństwa.

Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji - wieszczy siostra Łucja.

Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju - dodaje.

Siostra Łucja miała widzieć, że Amerykanie nie będą ingerować zbytnio w tę wojnę. Jak dokładnie brzmiała jej przepowiednia w tej kwestii?

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji- twierdzi siostra Łucja.

Przepowiednia siostry Łucji. Które kraje doświadczy III wojna światowa?

Siostra Łucja wskazuje konkretne kraje, które ucierpią w III wojnie światowej. Mają to być:

Ukraina

Litwa

Łotwa

Estonia.

Białoruś, Polska i Węgry to według przepowiedni siostry Łucji te kraje, które ucierpią mniej. Wskazała, że jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, będzie Polska.

Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność - twierdziła siostra Łucja.