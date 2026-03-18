To nów głęboko emocjonalny i duchowy. Zamiast logiki prowadzi nas:
- przeczucie,
- obraz,
- symbol,
- nagłe olśnienie.
To także moment:
- zamykania emocjonalnych historii,
- wybaczenia (sobie i innym),
- odcinania się od tego, co nas osłabia,
- powrotu do siebie.
To jeden z najważniejszych momentów w roku na:
- zamykanie rozdziałów,
- odpuszczanie relacji lub emocji,
- pracę z podświadomością,
- odpoczynek i regenerację.
Nie trzeba teraz przyspieszać. Wręcz przeciwnie, im bardziej zwolnisz, tym więcej zobaczysz.
Nów Księżyca w marcu 2026. Kiedy wypada i co nam przyniesie? [HOROSKOP]
Baran. Kończysz pewien wewnętrzny etap. To czas wycofania i regeneracji. Zanim ruszysz z nową energią (a to już za chwilę!), pozwól sobie na ciszę.
Byk. Zamykasz ważne relacje lub zmieniasz ich charakter. Pojawi się refleksja: kto naprawdę jest po Twojej stronie?
Bliźnięta. Twoja ścieżka zawodowa może wymagać redefinicji. To moment, by zastanowić się, czy to, co robisz, nadal jest zgodne z Tobą.
Rak. Zaczynasz patrzeć szerzej. Kończy się pewien sposób myślenia. Możesz poczuć impuls do zmiany kierunku - życiowego lub duchowego.
Lew. Transformacja emocjonalna. Coś w Tobie się kończy - może przywiązanie, może lęk. To nów głębokiej wewnętrznej przemiany.
Panna. Relacje są teraz kluczowe. Możesz zobaczyć wyraźnie, które są wspierające, a które wymagają zamknięcia.
Waga. Czas na reset codzienności. Twoje ciało i psychika domagają się uwagi. Zadbaj o równowagę i odpoczynek.
Skorpion. To bardzo twórczy, ale też emocjonalny moment. Kończy się pewien etap w miłości lub w sposobie wyrażania siebie.
Strzelec. Tematy domu i bezpieczeństwa wracają na pierwszy plan. Możesz poczuć potrzebę zamknięcia przeszłości.
Koziorożec. Twoje myślenie się zmienia. To moment uświadomień, rozmów i decyzji, które kończą pewien sposób komunikacji.
Wodnik. Sprawy finansowe i poczucie wartości wychodzą na pierwszy plan. Co już nie jest dla Ciebie warte energii?
Ryby. To Twój nów - bardzo osobisty. Zamykasz ważny cykl życia. To moment, w którym możesz symbolicznie "zrzucić starą skórę".
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję