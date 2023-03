Strzelec w związkach

W 2023r. nie zabraknie strzelcom dowodów miłości. Pary w długoletnich związkach teraz będą miały etap docierania się pod kątem emocjonalnym. Znacznie więcej będzie rozmów o wzajemnych potrzebach. Być może uda się też wyjaśnić sprawę, która od dawna leżała Wam na sercu. To będzie ważny krok w Waszej relacji, który wiele zmieni. Doprowadzi do tego, że jeszcze mocniej umocni się Wasza więź. Nie czekajcie z tą rozmową zbyt długo.

Strzelce, które jeszcze nie sformalizowały swoich związków, zapragną to zmienić. Część myślała o tym od dawna, ale ciągle wahały się z podjęciem decyzji. U niektórych, zaś, będzie to całkowicie świeża sprawa. Czeka Was dużo stresu i wahania - raczej związanych z własnymi lękami przed odrzuceniem, niż faktycznymi uczuciami partnera. To będzie świetna okazja, by dojść do kompromisu i ładu z samym sobą. Uda się dzięki temu uporządkować mętlik, który powstał w Waszych głowach. Jeśli coś nie grało w Waszym związku w ostatnim czasie - wspólnie będziecie pracować nad przeszkodami w relacji.

Strzelec singiel

Do samotnych strzelców ma w końcu okazję przybyć ktoś, kto spełni ich oczekiwania. To będzie prawdziwe porozumienie dusz, które początkowo wyglądało bardziej na dobrą współpracę lub przyjaźń. Będziecie pozytywnie zaskoczeni, jak szybko uda Wam się znaleźć wspólny język. Ta relacja przyniesie Wam wiele dobrego. Dla niektórych z Was jest duże prawdopodobieństwo, że wspólnie będziecie coś rozwijać w sprawach materialnych.

Nie będziecie narzekać na nudę w 2023, jeśli chodzi o miłość. Obudzi się też po zimowym letargu Wasz ognisty temperament. Tym bardziej będziecie mieli ochotę na wyjścia do miasta i spotkania ze znajomymi. To świetne okazje do poznawania nowych ludzi, a przede wszystkim flirtu. Strzelce, które niedawno się rozstały, nie będą chciały od razu wpadać w ramiona nowego partnera. Skupią się bardziej na niezobowiązującym randkowaniu. Kawa lub spacer po parku będą dla nich wyjściem. Potrzebują czasu, aby na nowo ułożyć sobie wszystko w głowie. Bliżej lata wszystko odwróci się o 180 stopni za sprawą nowej osoby.

Karta na miłość: As Buław