Skorpion w związkach

Rok 2023r. dla skorpionów w relacjach to czas powrotów do przeszłości. W pozytywnym znaczeniu to powroty dobrych wspomnień i chęć obudzenia uczucia na nowo. Możecie zaplanować randkę tak, jak za dawnych czasów. Tyczy się to związków długoletnich oraz takich, w których w ostatnim czasie była długa stagnacja. To dobrze Wam zrobi i będzie zaczynem do wielu rozmów długich, które wniosą powiew świeżości do waszego związku.

Niestety do niektórych par wrócą żale i przeszkody z przeszłości. Może to negatywnie wpłynąć na stabilność związku. Jest też duża szansa na to, że wrócą osoby, które dawno temu pożegnaliśmy ze swojego życia. Zdarzyć się może, że spowodują one wejście w romans, co zakończy się tarotową wieżą - czasem rozstań i rozwodów. Chwila zapomnienia nie jest tego warta. To będzie trudna lekcja i potwierdzenie, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Jednak na refleksje będzie za późno. Długo zajmie, zanim poharatane tymi doświadczeniami serce na nowo się zregeneruje. Jednak potem znów wróci się do gry.

Skorpion singiel

Wolne skorpiony zapragną romansować - szczególnie ciepłe miesiące będą do tego sprzyjać. Niektóre z nich nie będą w ogóle miały ochoty na szukanie drugiej połówki, bardziej skupią się na poznawaniu nowych osób i korzystania z życia. Będą chciały zasmakować erotycznej strony i spełnić swoje fantazje. To będzie tyczyło się szczególnie tych skorpionów, które niedawno zakończyły swoje związki. Potraktują to, jako swego rodzaju rekompensatę za ostatnie kłótnie i kryzysy i samo rozstanie. To czas na szaleństwo!

Niektóre skorpiony będą kierowały się chęcią dominacji i swoimi potrzebami. Będą szukały partnera, który spełni te oczekiwania i pozwoli im “nosić spodnie” w związku. Powinny one uważać na zbytni egocentryzm. Takie przedmiotowe traktowanie potencjalnego partnera nie przyniesie nic dobrego. Niewielki procent skorpionów zapragnie w końcu się ustatkować i wnieść swoje życie na wyższy poziom stabilizacji. Jednak okazja do spotkania drugiej połówki, z którą stworzą coś poważnego pojawi się dopiero w 3 kwartale roku. Do tego czasu randkowanie może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Nie ma się co załamywać!

Karta na miłość: Diabeł