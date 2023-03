Wodnik w związkach

Wodniki będące w stałych związkach pod kątem energii podzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich zapragnie na nowo poczuć w sobie miłosny żar. Niestety przez to będzie skora to – wydawałoby się – tylko niewinnych flirtów za plecami partnera. Jest ryzyko, że jeśli już tego zasmakuje, może ponieść je za bardzo. Wtedy problem będzie murowany!

Karty ostrzegają, aby nie wdawać się w przygodne romanse. Konsekwencje będą duże.

Druga grupa to wodniki, które będą chciały odświeżyć atmosferę w związku. I będą w tym naprawdę pomysłowe. W związkach wieloletnich postarają się o zorganizowania małej niespodzianki dla partnera – może krótkiego wyjazdu. W krótszych związkach postawią na wspólny wieczór i spróbowanie czegoś nowego w sypialni. Rozluźnienie i bliskość przyda się obojgu. To będzie też okres pracy nad komunikacją, dbaniem o wzajemne potrzeby i wychodzenia z egocentryzmu – szczególnie na ten ostatni, wodniki powinni uważać. Niektóre pary zdecydują się na powiększenie rodziny. Wiosna to będzie najlepszy czas.

Wodnik singiel

Wodniki nie byłyby sobą, gdyby nie były otwarte na miłość. To ich pasja. Ten rok przyniesie im prawdziwy rozkwit w miłości. Nic też dziwnego, w końcu to znak prawdziwych mistrzów flirtu. Nikt nie jest w stanie oprzeć się ich urokowi i nonszalancji. Nawet one same, dlatego nierzadko zdarza im się zbyt duże samouwielbienie i egocentryzm. Powinny na to uważać, aby nie zniechęciły tym przyszłego partnera, który również ma swoje potrzeby i uczucia.

Okazji do poznawania nowych osób będzie multum. W końcu wodniki nie lubią się nudzić i wszędzie ich pełno. Są też, jak na znaki wodne przystało, bardzo kochliwe i uwielbiają otaczać się ludźmi, którzy mają im dużo ciekawego do powiedzenia - a jeszcze więcej do imprezowania. Chwytają dzień, dlatego nietrudno będzie im znaleźć kompana do wspólnych zabaw - jednak niektóre z nich powinny w końcu zdecydować się, czego chcą, ponieważ może im uciec - przez skupienie na zabawie - dobra okazja na poznanie wartościowej osoby, z którą miałyby szansę stworzyć stabilny związek. Wodniki, miejcie się na baczności!

Karta na miłość: Kochankowie