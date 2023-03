Ryby w związkach

W kwestii miłości rok 2023 będzie dla ryb czasem ogromnych przemian, nagłych zwrotów akcji i lekcji. Nie raz zajdzie potrzeba, by wyjść ze swojej strefy komfortu. Wrażliwość ryb zostanie mocno wystawiona na próbę. Jednak jest to potrzebne, aby nieco ustabilizowały swoje wnętrza i nabrały wzmocnienia, nawet, jeśli początkowo upadną. Na jaw w związkach wyjdą iluzje i usilne poszukiwanie miłości, by zapełnić wewnętrzną pustkę i różne braki,

Dojdzie do przewartościowania życia i podejścia do relacji. Związki oparte na fałszu przestaną funkcjonować. Wrócą też głębokie rany z przeszłości, które trzeba będzie wyleczyć. Zajmie to sporo czasu, jednak pozwoli na transformację, która jest potrzebna. W szczęśliwych związkach dojdzie do wielu nieporozumień, które również wpłynął na to, aby obrać nieco inny kierunek w relacji - może za dużo obie strony poświęcały się pracy. Potrzebna będzie szczera komunikacja, aby to wszystko ugruntować. Jednak, jak zawsze, po burzy wychodzi słońce. Tak też będzie i w tym przypadku. A Wasze uczucia się umocnią.

Ryby singiel

Single będą czuły, że świat jest przeciwko nim, jeśli chodzi o miłość. Na wierzch wyjdą nieprzepracowane rany i kurczowe łapanie się osób, które nie są dobrym materiałem na naszego partnera. Zaczną, jednak w końcu dostrzegać, że nie tędy droga, a ich wrażliwość jest zbyt krucha, by nieustannie ją narażać na kąsanie i zranienia. Małymi krokami zaczną wewnętrzną pracę, aby zrozumieć, jak naprawdę chcą, aby wyglądał ich przyszły związek.

To będzie czas miłosnych wzlotów i upadków - jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Każde doświadczenie umocni ryby i da im siłę, aby tworzyć związki w oparciu o zdrowe przekonania i zachowania. Toksyczne przywiązania, szukanie brakującej połówki jabłka, odejdą w przeszłość. Ryby zrozumieją, że druga strona nie ma łatać ich dziur, a stabilny związek tworzą dwie zdrowe i akceptujące siebie osoby. Będzie też czas rozpaczania i zamykania się na siebie. Pomocni będą przyjaciele, którzy zachęcą do wyjścia z domu i służą dobrą radą. Warto ich posłuchać, bo pod koniec roku jest szansa na miłość.

Karta na miłość: Śmierć