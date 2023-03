Koziorożec w związkach

W związkach nastąpi nieco ochłodzenia i izolacji, szczególnie ze strony koziorożca. Nie oznacza to od razu kryzysu i zakończenia relacji. Ta przestrzeń jest potrzebna, aby oboje partnerów zrozumiało, czego chcą i zastanowiło się, w jakim kierunku zmierza ich związek. Czy dalej chcą żyć na tzw. “kocią łapę”, czy wznieść się na wyższy poziom zaangażowania. Niektóre pary decydują się na separację, niewielki odsetek koziorożców zażąda rozwodu.

Koziorożce poczują chęć pracy nad sobą i wejścia w energię pustelnika. Dlatego partner będzie miał odczucie, że wzajemnie oddalają się od siebie. Jeśli w ostatnim czasie było dużo trudności, będzie to forma regeneracji, by po czasie wejść w nowe i odświeżyć uczucia w związku. Ważne, aby partnerzy komunikowali się ze sobą, aby nie doszło do niepotrzebnych nieporozumień. Mogą one doprowadzić do wylewu emocji i złości, a to nie wróży niczego dobrego. Dyplomacja będzie w tym wypadku najlepszym remedium. Zaleca się, aby koziorożec mimo izolacji wewnętrznej, okazał partnerowi trochę bliskości i miłości.

Koziorożec singiel

Samotne koziorożce nie do końca będą otwarte na nowe znajomości. Ich nieco zamknięta natura z pewnością tego nie ułatwia. Będą koncentrowały się na rozwoju osobistym i wyjściu z marzeń i bujania w obłokach do bycia tu i teraz - ugruntowanie to podstawa. Jeśli spotkają kogoś wartego uwagi na swojej drodze, jeszcze podejdą do tej osoby z dystansem. Powoli i z dozą ostrożności będą zbliżały się do tej osoby. Muszą być pewne, że można jej zaufać.

Wychodzenie z koloryzowania świata sprawi, że koziorożce przewartościowują swoje oczekiwania i obraz potencjalnego partnera. Zrzucą też maski, które obronnie zakładały od dłuższego czasu. Bliżej lata będą bardziej gotowe, aby zacząć się z kimś spotykać - jednak też nie od razu na poważnym gruncie. Niezobowiązujący wypad do kina lub wspólne ćwiczenia na siłowni - będą dobrym zaczynem nowej znajomości i sprawdzenia, czy oboje nadają na tych samych falach. Jeśli koziorożec odczuje, że będzie z tego chleb i obie strony będą rezonowały pod kątem swoich wartości - jest duża szansa na prawdziwą miłość.

Karta na miłość: Pustelnik