Waga w związkach

To będzie przełomowy rok dla Wag w związkach. Zrozumieją, że w związkach najważniejsza jest współpraca i bliskość. To pozwala dojść w miłości do sukcesu i stworzyć silne fundamenty pod budowę rodzinnego domu pełnego wsparcia. Nauczą się też komunikacji, którą jest niezbędna w związkach. Jeśli wcześniej dochodziło do kłótni i większych nieporozumień, wraz z nadejściem wiosny uda się to wagom wszystko uporządkować.

Jeśli w niektórych związkach doszło do toksyczności, manipulacji i poważnych problemów, teraz będzie okazja, aby to wszystko odciąć i naprawić. Niektóre związki, w których przelała się szala goryczy, zdecydują się zakończyć coś, co od dawna już nie działało. Dla niektórych to będzie burzliwa walka, która będzie wymagała czasu. Jednak należy pamiętać, że po burzy zawsze wychodzi słońce. Tak też i będzie w tym przypadku. Po bitwie z partnerem, wagi po rozstaniach i rozwodach zapragną nieco odpocząć i odizolować się. Nie będą miały ochoty na szybkie romanse, raczej skupią się na sobie. Szczęście znajdą w końcu w sobie.

Waga singiel

Samotne wagi, które nie znalazły jeszcze bratniej duszy, teraz będą miały okazję w końcu ją znaleźć. Szczęście dopisze im w połowie kwietnia do końca lata. Słoneczna pogoda, spacery czy wyjazdy wakacyjne będą sprzyjały poznawaniu nowych osób. Jest duża szansa, że właśnie tam będą mogły spotkać kogoś kto w pełni będzie dopasowany do wagi. Czeka Was zatem szczęście w miłości i szansa na długotrwały związek na silnych fundamentach.

Teraz wagi będą skupiały się przede wszystkim na poznawaniu siebie i swoich potrzeb. To pozwoli im zrozumieć czego chcą od życia i od partnera. Dzięki czemu będą mogły przyciągnąć do siebie kogoś, kto będzie spełniał ich marzenia i będzie dopasowany do nich, jak odbicie w lustrze. Jest też możliwość, że niewielki procent relacji przyjacielskich wejdzie na wyższy poziom, a skrywane uczucia wyjdą na wierzch. To będzie ogromny szok dla obu stron, jednak zakończy się pozytywną ewolucją relacji. Spędzicie wiele czasu na rozmowach i planach na przyszłość, dotyczących również wspólnego wyjazdu. Cieszcie się tą miłością!

Karta na miłość: Słońce