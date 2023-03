Panna w związkach

Panny będące w związku muszą przygotować się na burzę w związkach. Niestety w relacjach, w których od dawna był kryzys, nie nastąpi poprawa, a wręcz odwrotnie - tarotowa wieża. Nie powinno traktować się tego w kategorii porażki, a cennej lekcji. Ważne jest, aby wyciągnąć z niej potrzebne wnioski i nie powtarzać jej następnym razem. Inaczej nigdy nie wyjdzie się z negatywnych schematów. Dobrze zrobi pannom odpoczynek od zmartwień.

Kłótnie z partnerem mocno nadwyrężą Was psychicznie, dlatego po miłosnej batalii, zróbcie dla siebie coś dobrego. Domowe spa, spacer po lesie, ucieczka nad morze, albo po prostu niedziela z książką w samotności - to Was nieco odpręży. W szczęśliwych związkach może wejść nieco rutyny. To dobry czas na stagnację, chociaż z nadejściem wiosny zapragniecie skorzystać z uroków natury i pogody. Zaplanujcie wspólny wyjazd - nawet krótki pozwoli nieco ożywić uczucie. Nie samą pracą żyje człowiek. Należy Wam się odrobina relaksu. Skupcie się też więcej na rozmowach z partnerem, może czuć się przez Was zaniedbany.

Panna singiel

Panny, które są singlami na początku roku niechętne będą do otwarcia się na drugą osobę. Przeszłość i złe doświadczenia mocno odbiły się na ich sercu, przez co nie chcą znów się narażać. Ich wrażliwość im na to nie pozwala. Bardziej będą skupiały się na obronie siebie. Jest to jednak potrzebne, aby uporządkować swoje wnętrze, odebrać życiowe lekcje i zacząć później na nowo. W drugim kwartale roku jest szansa na pozytywną zmianę.

Mimo blokad, z czasem panny zaczną się otwierać. Jednak odbywać się to będzie z szybkością ślimaka. Nie odpuści ich doza ostrożności, ale pozwoli im to na naukę asertywności i wskazywanie drugiej stronie swoich potrzeb. Samotne panny nie powinny tkwić tylko w lękach, mają szansę na stworzenie szczęśliwej relacji w życiu - nawet, jeśli myślą inaczej. Nie muszą też się spieszyć - gotowość i wewnętrzny balans jest najważniejszy. Jeśli nie chcą dalej powtarzać zranień i dawnych schematów, nie powinny oddawać swojego serca komuś, kogo nie są w ogóle pewne! Lepiej nie ryzykować!

Karta na miłość: Wieża