Lew w związkach

Reklama

Pora wziąć głęboki oddech. Po trudnym czasie i burzy w końcu wychodzi słońce. To chwila, aby móc zacząć wszystko od nowa. Nie zabraknie momentów inspirujących do poważnych i szczerych rozmów z partnerem. Przyda się to dla oczyszczenia atmosfery. Dzięki temu ugruntujecie swoje uczucia z drugą stroną. Pozwoli Wam to wznieść związek na wyższy poziom i zadbać o bliskość, jeśli wcześniej ten aspekt nieco kulał. To czas dużych zmian.

Sprawy finansowe mogą przytłoczyć lub od dłuższego czasu przytłaczały lwa i jego partnera. Wiosna przynosi nowy powiew, dzięki czemu ma szansę to wszystko się ustabilizować. To miała być lekcja, która albo doprowadziła do wzmocnienia Waszej relacji, albo ukazania o niej smutnej prawdy. Lwy, które odkryją, że partner jest z nimi tylko dla pieniędzy w zgodzie ze sobą postanowią zakończyć takie związki. Zamykając się całkowicie na szantaże emocjonalne z drugiej strony, szczególnie, jeśli będzie próbował wykorzystać do tego dzieci. To czas, kiedy lew kieruje się tym, co jest dla niego dobre. Koniec z toksycznością wokół.

Reklama

Lew singiel

Ten rok, szczególnie wiosną obudzi w lewach naturę zdobywcy. Będą chciały szaleń i flirtować, a ich życie miłosne przypomni przejażdżkę rollercasterem i to bez trzymanki! Będą musiały uważać, aby nie narobić sobie kłopotów. To koniec opłakiwania łez po przeszłości. Jednak nie oznacza, by wpadać w ramiona byle kogo. Karty radzą, aby lwy wzięły głęboki oddech i przemyślały, czego tak naprawdę chcą. Nie ma czasu na bujanie w obłokach.

Pochopne decyzje, mogą się dla nich źle skończyć. I będą gorzko tego żałować! Niektóre lwy zapragną poznać bratnią duszę, z którą stworzą relację pełną namiętności. Nie od razu będą gotowe na stały związek. Wszystko będzie toczyło się swoim naturalnym nurtem. Lwy, które zakończyły niedawno związek, mogą spodziewać się próby powrotu tej osoby. Jednak, jeśli drzwi zostały już zamknięte, nie ma sensu otwierać ich na nowo. Single skupią się też bardziej na dbaniu o siebie. Ważne będzie, aby zachować harmonię, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. To pozwoli im na podkreślenie pewności siebie, która jest ich wabikiem.

Karta na miłość: As kielichów