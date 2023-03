Rak w związkach

W tym roku raki będą dużo zastanawiały się, czego chcą i dokąd zmierzają. Tyczyć się to będzie również relacji. Zaczną rozumieć, co przestało je już satysfakcjonować i będą chciały to zmienić. Na pewno nie zabraknie szczerych rozmów z partnerem. Niektóre związki zdecydują się na naprawę i wspólną terapię. Mniejszość postanowi rozstać się, zamykając pewien etap w życiu. Pora, aby teraz chwycić los w ręce i złapać nieco balansu w sobie.

Lista zysków i strat będzie w tym wypadku potrzebna. To będzie czas skupienia się na wzajemnych potrzebach. Niektóre pary będą miały okazję wyjaśnić coś, co od dawna je trapiło. Wpuści to nieco świeżego powiewu do relacji. Dzięki temu wspólnie postanowią odetchnąć od codzienności. Krótki wyjazd na pewno dobrze zrobi obojgu. Raki skupione bardziej na pracy, wrócą na łono rodziny. Przewartościują wiele w życiu, a kariera przestanie być dla nich priorytetem. To z pewnością ucieszy bliskich, którzy od dawna czuli się zaniedbani nieobecnością fizyczną i emocjonalną raka. On też poczuję przez to ulgę.

Rak singiel

Raki będące singlami zdecydują się pójść za głosem serca. Wrażliwce o kochliwej naturze będą chciały w tym roku spełnić marzenie o szczęśliwym związku. Nie będą jednak decydowały się na pierwszą lepszą osobę, która się natrafi. Doświadczenie życiowe już im na to nie pozwoli. Chcą czuć porywy serca, jednak do tej właściwej osoby. Dlatego nie będą odmawiały sobie randkowania. Chętnie pokażą się towarzysko. Wyjdzie im to na dobre.

Poczują, że żyją i że świat stoi przed nimi otworem. Jednak będą ostrożne, aby nikt nie wykorzystał ich wewnętrznej delikatności. Wiedzą, że bywają jak porcelana, którą łatwo jest stłuc. Nie chcą płakania w poduszkę, ani poczucia straty siebie i czasu. Kierują się dojrzałością i chęcią podjęcia właściwego wyboru. Niektóre raki, które na początku tylko romansowały bez zobowiązań, poniesione zostaną przez zew chęci ustatkowania się. Ten rok ma dla nich wiele pozytywnych niespodzianek w miłości. Dlatego w pełni rozwiną swoje skrzydła. U niektórych raków długoletnie przyjaźnie powoli zamieniają się w szczere związki.

Karta na miłość: Sprawiedliwość