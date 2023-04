Co do potraw, to dla Koziorożców idealna będzie tradycyjna jajka faszerowane mięsem, a także szynka w chrupiącej skórce. A co do tradycji, warto wziąć udział w tradycyjnym biciu palemką, aby odgonić zło i zapewnić sobie powodzenie w życiu.

A co z aktywnościami? Koziorożce uwielbiają porządek i organizację, więc proponuję spędzić trochę czasu na sprzątaniu i dekorowaniu swojego domu. Może to być też dobry moment na przemeblowanie lub odświeżenie wnętrz.

Podczas wypoczynku zwracaj uwagę na swój stan zdrowia. Unikaj nadmiernego stresu i nie zapominaj o regularnej aktywności fizycznej. Wypocznij także od pracy i pozwól sobie na odpoczynek, który naładuje Twoje baterie na kolejne wyzwania.