Horoskop wakacyjny dla barana - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Okres wakacyjny dla barana będzie pełnym przygód i zawierania nowych znajomości. Poczuje, że nic nie stoi mu na przeszkodzie - zewnętrzne, ani wewnętrznie - aby w końcu rozpostarł skrzydła. Obudzi się w nim naturalna towarzyskość i chęć zabawy. Okazji, aby to wykorzystać będzie wiele. Sprzyjać będzie nie tylko wakacyjna aura, zaplanowane i spontaniczne wyjazdy, ale przede wszystkim ludzie, którzy będa stawać na jego drodze. Powinien jednak baran uważać na nadmierną rozrzutność finansową - portel mocno ucierpi.

Jeśli w planach na wzięcie kredytu na wakacje lub kupno czegoś, to nie jest najlepszy czas. Lepiej, aby poczekał z tym do jesieni lub spróbował uzbroić się w cierpliwość i samodzielnie uzbierać potrzebne mu pieniądze. Hulaszczy tryb życia, do którego będą zachęcały go niektóre osoby, nie wyjdą mu na dobre, kiedy po opamiętaniu się spojrzy na wyciąg bankowy. Baran powinien też uważać kogo przyciąga do swojego życia - nie wszyscy będą szczerzy, a raczej wywęszą okazję. W relacjach czeka nowy początek i ważna rozmowa.

Karta wakacyjna: Słońce

Horoskop wakacyjny dla byka - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Byk poczuje chęć odejścia od przyziemności i pozwoli sobie na odrobinę wakacyjnej przyjemności, nawet za cenę poniesienia większych kosztów finansowych. Zrozumie, że nadmierna oszczędność nie jest dobra - będzie chciał wprowadzić nieco balansu i przestać odmawiać sobie wszystkiego. Oczywiście nie oznacza to, że będzie szastał pieniędzmi na prawo i lewo - wyjdzie raczej ze zbytniego skupiania się na kwestiach materialnych na rzecz motta - życie ma się tylko jedno! Mimo to powinien uważać na zbyt atrakcyjne oferty wakacji.

Może przeoczyć formalność, jakiś szczegół i za bardzo ponieść się wakacyjnej spontaniczności i nie zauważy na początku, że supertania wycieczka lub nocleg okażą się tak naprawdę kotem w worku. Dlatego karty polecają większą uważność i dokładne sprawdzanie ofert, które rezerwujemy - aby się nie rozczarować i nie stracić dużej sumy pieniędzy. Warto też zadbać o kondycję fizyczną i postawić na większą aktywność, choćby na basenie. Z pewnością ruszenie się z kanapy będzie dla byka ulgą dla ciała i ducha.

Karta wakacyjna: 4 monety

Horoskop wakacyjny dla bliźniąt - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Dla bliźniąt okres wakacyjny będzie czasem lekkiego odetchnięcia. Nabiorą ochoty, aby przebywać, jak najwięcej na łonie natury - szczególnie podczas samotnych spacerów, aby nieco się zregenerować i wyciszyć. Nie oznacza to, że te wakacje będą chciały spędzić samotnie, to nie w stylu bliźniąt! Jeśli nie znajdą okazji, aby spotkać się ze znajomymi, wyjść na imprezę w plenerze lub gdzieś wyjechać paczką - same będą tworzyły do tego sposobności. To na pewno nie będzie czas siedzenia w domu z chipsami przed telewizorem.

Bliźnięta powinny uważać na to, co komu mówią, ponieważ nie wszystko złoto, co się świeci - i osoby z ich środowiska nie zawsze okazują się być tymi, za jakie się podają. Plotki, manipulacje - na to miej oko! - również sam ich nie rozpuszczaj. W kwestii uczuciowej karty mówią, aby w końcu otworzyć się na miłość, a jeśli jest jakaś sprawa do wyjaśnienia, którą zamietliście pod dywan - to czas, aby w końcu ją rozwiązać i pogodzić się z ważną dla was osobą. Oczywiście przygotujcie się na to,że ta rozmowa nie będzie należała do łatwych.

Karta wakacyjna: Świat

Horoskop wakacyjny dla raka - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Większość okresu wakacyjnego dla raka będzie bardzo optymistyczna. Nie zabraknie wokół niego przychylnych mu osób, z którymi chętnie będzie spędzał czas. Wyrwie go to z ostatniej życiowej rutyny, którą przeżywał. Poczuje, że wszystko idzie teraz w dobrym kierunku i szczęście mu sprzyja. Być może skusi go to do większych zmian w swoim życiu. Karty radzą, aby postawił na zmianę nawyków, szczególnie tych żywieniowych. Układ pokarmowy może wołać o uwagę, jeśli zdrowa dieta była bagatelizowana przez długi czas.

Rak powinien też uważać na swoją odporność. W upały łapczywe picie zimnych napojów lub jedzenie lodów może doprowadzić do problemów z gardłem. To też sygnał, aby więcej wyrażać emocji, czakra gardła będzie wrażliwa. Jeśli masz coś do wyjaśnienia z kimś, nie pozostawiaj tego bez rozmowy. Mimo początkowego napięcia, wszystko w efekcie w końcu się rozchmurzy. W miłości uważaj, aby partner nie próbował cię nieco zdominować i wykorzystać twojej wrodzonej wrażliwości. Stawiaj na równowagę i asertywną komunikację.

Karta wakacyjna: Gwiazda

Horoskop wakacyjny dla lwa - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Lew latem zapragnie cieszyć się przede wszystkim życiem. Poczuje, że nie może już stawiać sobie ograniczeń, które w końcu nie są w jego naturze. Nie pozwoli też, aby ktoś próbował go powstrzymywać. Może łatwo przejść ze zdrowej asertywności w buntowniczość i egocentryzm. Rada dla lwa jest taka, aby starał się zachować w swoim zachowaniu równowagę i nie doprowadzał do sprzeczek, które nie przyniosą niczego dobrego. Musi zrozumieć, że nie zawsze trzeba walczyć z otaczającym go światem - lepiej odpuścić.

Niezależnie, czy to w pracy, relacji czy wśród przyjaciół - stawiaj na partnerstwo i zdrowe liderstwo - nie próbuj wszystkimi rządzić, daj więcej przestrzeni innym. Korona ci z głowy nie spadnie, a możesz zyskać tym przychylność innych. Podczas wakacyjnych wyjazdów słuchaj też potrzeb partnera, dzięki temu nie stracicie przyjemności ze wspólnie spędzanego czasu. Zadbaj też o swoje ciało, mimo że czujesz się herosem, kolana i plecy mogą dać o siebie znać. Ćwicz, wybierz się na masaż lub basen, wzmocnij się dobraną suplementacją.

Karta wakacyjna: Dwójka mieczy

Horoskop wakacyjny dla panny - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Panna będzie chciała zachować roztropność finansową i tym razem skorzystać z niskobudżetowych wyjazdów, niż trwonić pieniądze na prawo i lewo na wycieczki all inclusive. Nie oznacza to, że w zaparte będzie chciała siedzieć jedynie w domu - co to to nie! Postanowi więcej spędzać czasu na zewnątrz, w końcu aura wakacyjna temu sprzyja. Chętnie wybierze się nad jezioro lub działkę, jeśli taką posiada.. Łączność z naturą będzie dla niej szczególnie ważna i pozwoli im uziemić się i pozbyć się wielu ukrytych w niej emocji.

Bo emocje będą odgrywały ogromną rolę w najbliższym czasie. Po trudnym okresie będą to miesiące, w których przetransformuuesz się jak motyl z poczwarki. W końcu poczujesz, że chwytasz ster w ręce i płyniesz z pomyślnym wiatrem. Uważaj jednak, aby nie wracać za bardzo do przeszłości. To co było, zostaw już za sobą, nie ma do czego wracać, a tylko niepotrzebnie będziesz rozdrapywać zabliźnioną ranę. Skup się na dobrych osobach, które masz wokół i staraj się spędzać z nimi czas, buduj tym samym nowe, dobre wspomnienia.

Karta wakacyjna: 3 kielichy

Horoskop wakacyjny dla wagi - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Wakacje dla wagi będą czasem ogromnych zmian i czyszczenia życia. To, co stare musi odejść, by mogło wejść całkowicie coś nowego. Mowa tu nie tylko o pracy czy relacjach, ale i całym życiu. To wielkie przedsięwzięcie, które chociaż sporo będzie cię kosztowało emocji i wkładu energii, ale na pewno zaprocentuje na przyszłość! Pozwoli ci w końcu poczuć się lekko w życiu i w sobie samej. Pamiętaj jednak, aby dobrze odczytywać znaki - szczególnie czerwone flagi dotyczące otaczających cię osób lub otrzymywanych ofert - nie tylko pracy.

Nie będzie brakowało ludzi, którzy będą chcieli wyprowadzić cię na manowce. Słuchaj swojej intuicji, czytaj dokładnie umowy - szczególnie miejsca z małym druczkiem, sprawdzaj mocno atrakcyjne oferty wyjazdów - a nic na tym nie stracisz. Jeśli planujesz teraz remont, poczekaj do jesieni. Po ciężkim okresie burzy i zmian, postaw na relaks i odpoczynek, a remont na razie jedynie zaplanuj i oszacuj koszty. Zrób sobie małe przyjemności i ciesz się życiem, tak, jak na to zasługujesz. Wybierz się nad morze lub w góry i po prostu odpocznij.

Karta wakacyjna: 8 monet

Horoskop wakacyjny dla skorpiona - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

W okresie wakacyjnym u skorpiona będzie się naprawdę sporo działo. Nie tylko ze względu na zaplanowane wyjazdy, ale zmiany, jakie już od jakiegoś czasu zachodzą w jego życiu. Niestety nie wszystkie są pozytywne, co wpływa na samopoczucie i zdrowie skorpiona. Karty radzą, aby starać się nie popadać ze skrajności w skrajność i starać się mimo wszystko dążyć do zachowania wewnętrznej równowagi oraz puścić już to, co od dawna nie służy lub zostało zbudowane na niestabilnych fundamentach. Czas na nowe początki.

Jeśli w jakiś kwestiach byłeś nieszczery, manipulowałeś, dążyłeś do osiągnięcia celu po tzw. “trupach”, teraz niestety przyjdzie ci za to zapłacić. Dlatego wakacje mogą nie być tak udane, jak początkowo zakładałeś. Jednak jest to cenna dla ciebie życiowa lekcja, którą musisz odrobić, aby zbudować swoje życie na lepszych i zdrowszych zasadach, niż dotychczas. W relacjach staraj się uzyskiwać kompromis i działąć na zasadzie win-win, zamiast za wszelką cenę być wygranym. Niestety inaczej możesz przegrać z kretesem.

Karta wakacyjna: Śmierć

Horoskop wakacyjny dla strzelca- na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Dla strzelca czas wakacji będzie obfitował w wiele aktywności, do których będzie podchodził z ogromną ochotą. Nic dziwnego, w końcu ognisty temperament nie pozwoli mu usiedzieć w jednym miejscu! Okazji będzie naprawdę wiele, bo jeśli nie odezwą się znajomi, by razem gdzieś wyskoczyć, to sam strzelec będzie szukał do tego okazji, zarówno wspólnie, jak i w pojedynkę. Bo dużą lekcją będzie w najbliższym czasie nauka bycia samemu ze sobą i pokochania siebie. Strzelec zacznie widzieć, jak to jest być swoim najlepszym przyjacielem.

Strzelec bardzo będzie stawiał na swoje zdrowie i komfort, szczególnie, że zauważy, że niektóre aspekty zaniedbał. Na szczęście wszystko jest do nadrobienia. Uważaj też na to co jesz. Wakacje sprzyjają szaleństwu i łakomstwu i łatwo przeciążyć żołądek lub zjeść coś nieświeżego. Jeśli nie będziesz się pilnował, twój układ trawienny da o sobie znać. W relacjach stawiaj na zdrowąkomunikację, mów o swoich potrzebach i rozum też potrzeby innych. W pracy nie daj sobie zrzucić obowiązków innych. Ty również masz prawo do urlopu.

Karta wakacyjna: Mag

Horoskop wakacyjny dla koziorożca- na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Koziorożec będzie podchodził ostrożnie do nowych znajomości. Wakacyjne wyjazdy będzie wolał mieć zaplanowane niż otworzyć się na spontaniczność. Ważne będzie, aby przyjrzeć się finansom i policzyć grosz do grosza. To pozwoli sporo zaoszczędzić i nie dać się ponieść rozrzutności. Wyjdzie to koziorożcowi na dobre, jeśli planuje jakieś większe wydatki po lecie. Nie oznacza to, że nie pozwoli sobie na drobne przyjemności, a wręcz odwrotnie zadba o swój komfort, jednak w taki sposób, aby w jednej chwili nie nadwyrężyć mocno portfela.

Karty radzą, abyś się nie przepracowywał. W okresie wakacji pozwól sobie na krótki urlop, bez ciebie firma od razu się nie zawali, ale twoje zdrowie psychiczne tak, jeśli trochę nie odpuścisz. Dajesz z siebie momentami zbyt wiele, co mocno odgrywa się na tobie. Zauważ też, kto chce żerować na twojej energii, nie tylko w pracy, ale też wśród przyjaciół. Bądź asertywny i nie daj sobie wejść na głowę. Zastanów się też, czy nie warto byłoby spróbować medytacji, aby nieco uspokoić swoje wnętrze. Uziemiaj się również w otoczeniu natury.

Karta wakacyjna: Pustelnik

Horoskop wakacyjny dla wodnika - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Wodnik w lecie będzie w swoim rozrywkom żywiole. Wykorzysta, każdą możliwość do tego, by móc się bawić. Będzie uważny na każdą imprezę w plenerze. Jeśli nie zbierze paczki przyjaciół na wspólną zabawę, z pewnością pójdzie sam i znajdzie sobie kogoś na miejscu. Wodnik będzie czuł, jak rozwija swoje skrzydłą i będzie zachowywał się jak prawdziwy wolny duch - bez blokad i ograniczeń - również finansowych. Nie raz najdzie go ochota, by spróbować czegoś nowego. Poczuje, że to lato jest dla niego jak wielka przygoda.

Karty ostrzegają jednak, aby uważać na roztropność. Niewinny flirt, zwłaszcza, jeśli wodnik ma już kogoś, może skończyć się tragicznie dla obu stron.I raczej nie będzie perspektyw, które pozwolą na odbudowanie zepsutej relacji. Energia Piotrusia Pana nie jest dobrym doradcą, lepiej zejść na ziemię. Wtedy uniknie się skrzywdzenia drugiej osoby. Finansowa rozrzutność na imprezach przyciągnie osoby, które będą chciały jedynie skorzystać z darmowych drinków, niż nawiązać prawdziwą przyjaźń. Wystrzegaj się bardzo takich osób!

Karta wakacyjna: Kochankowie

Horoskop wakacyjny dla ryb - na co uważać przez najbliższe 3 miesiące

Ryby będą chciały cieszyć się życiem i w końcu wyjdą z cienia oraz tego, co przez długi czas je blokowało. Poczują ogromną pasję do tego, co robią i nabiorą wiatru w żagle po swojej transformacji, która trwała ostatnie miesiące. Będą chciały wykorzystać okres wakacji w pełni, a być może i otworzą się na flirt i nowe relacje. Jest szansa na poznanie wielu ciekawych osób, z którymi w przyszłości nawiążą się bliższe więzi, zarówno przyjacielskie, jak i romantyczne. Te doświadczenia i osoby pozwolą rybie nabrać więcej pewności siebie.

Powinny się jednak wystrzegać zbyt szybkiego zaangażowania i oddania całego siebie innym, aby nie popełniać błędów przeszłości. Cierpliwość, obserwacja i poddanie relacji czasowi, będzie najlepszym dla nich wyjściem. Pamiętaj, że nie od razu Rzym zbudowano i czasami lepiej poczekać, by zebrać jeszcze bardziej obfite plony niż wcześniej się spodziewano. Zadbaj też o swoje zdrowie, pamiętaj o nawadnianiu, odpoczynku i zdrowym odżywianiu. Postaraj się jeść mniej przetworzonego jedzenia, a przede wszystkim słodyczy!

Karta wakacyjna: As mieczy