Obrączkowe zaćmienie Słońca. Co to takiego?

Reklama

Obrączkowe zaćmienie Słońca następuje, kiedy Ziemia, Słońce i Księżyc ustawiają się w jednej linii, a dodatkowo ten ostatni jest w najdalszej możliwej odległości od naszej planety. W momencie zaćmienia Księżyc - obserwowany z Ziemi - zasłania niemal całkowicie naszą gwiazdę. Widoczna zza niego pozostaje tylko zewnętrzna krawędź Słońca. Z tego powodu nasz satelita wygląda jakby otoczyła go świecąca łuna - pierścień ognia. Inna nazwa tego zjawiska - które 14 października potrwa 5 minut 17 sekund - to obrączkowe zaćmienie Słońca.

Czy w Polsce można będzie obserwować obrączkowe zaćmienie Słońca?

Obrączkowe zaćmienie Słońca będzie widoczne na półkuli zachodniej. Oznacza to, że nie będzie go można obserwować w Polsce. Jeżeli chcemy je zobaczyć, musimy udać się w południowo-zachodnie rejony USA, do Ameryki Środkowej, Brazylii lub Kolumbii.

Reklama

Możemy również skorzystać z oferty NASA, która wszystkim zainteresowanym proponuje swoją transmisję na żywo - dostępną z każdego miejsca na Ziemi, oczywiście pod warunkiem posiadania dostępu do internetu. Cała transmisja potrwa od godz. 17:30 do godz. 19:30 czasu polskiego. Poza momentem kulminacyjnym - w postaci samego zaćmienia - przewidziane są wywiady z ekspertami.

Reklama

Kiedy będzie można zobaczyć obrączkowe zaćmienie Słońca?

Najbliższe obrączkowe zaćmienie Słońca nastąpi w sobotę 14 października. Ostatni raz takie zjawisko wystąpiło 10 czerwca 2021 roku. W naszym kraju tego rodzaju zaćmienie będzie można obserwować dopiero 13 lipca 2075 roku.

Zaćmienie Słońca w Wadze

Opisywane zaćmienie jest często przez astrologów nazywane zaćmieniem Słońca w Wadze i stanowi niezwykłe zjawisko astrologiczne. Jest to pierwsze od kilku lat zaćmienie Słońca w tym znaku zodiaku. Widoczny wówczas na niebie "pierścień ognia" będzie miał - według astrologów - wpływ na nasze życie. Jego znaczenie zależne będzie od naszego znaku zodiaku.

Astrologowie upatrują w tym zjawisku szansy na wielkie zmiany. Może dać ono początek nowym relacjom zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. To czas, w którym jedne sprawy dobiegają końca, a inne właśnie się rozpoczynają.

Zaćmienie Słońca i jego wpływ na samopoczucie

W czasie zaćmienia Słońca możemy odczuwać brak energii do działania i senność. Jednak psychicznie w tym czasie poczujemy się silniejsi. Z optymizmem spojrzymy w przyszłość i bardziej uwierzymy w siebie.

Obrączkowe zaćmienie Słońca i jego wpływ na 4 znaki zodiaku

Waga i wzmocnienie relacji

Zaćmienie Słońca w Wadze ma oczywiście największy wpływ na ten właśnie znak zodiaku. Wpłynie na jego kontakty z ludźmi. Będzie szansą na otwarcie się na innych i zbudowanie nowych relacji lub zadbanie o te już nawiązane. Ten wyjątkowy czas da również Wadze siły potrzebne do spełniania marzeń bez względu na przeciwności losu i opinie innych ludzi. Zaćmienie może też skłonić do przemyśleń nad sprawami finansowymi.

Baran i otwarcie się na miłość

Zaćmienie może być momentem przełomowym w miłości. Z jednej strony może pomóc zakończyć złą relację, a z drugiej - otworzyć się na nową znajomość. Będzie to z pewnością czas zmian dla Barana. Czas pełen wrażeń, emocji, a nawet kłótni. Ten znak zodiaku będzie też miał okazję do przemyślenia swojego życia i obranych w nim celów.

Rak w relacjach z najbliższymi

Dla Raka obrączkowe zaćmienie Słońca to szansa na bliższe przyjrzenie się swoim relacjom z najbliższymi i - być może - okazja do wprowadzenia pewnych zmian. Warto, aby w tym czasie otworzył się na wszystko, co nowe. Nawet jeżeli ta nowość będzie początkowo wydawała się mało interesująca.

Koziorożec i zmiany zawodowe

Obrączkowe zaćmienie Słońca wpłynie przede wszystkim na życie zawodowe Koziorożca. To dobry czas na rozwój jego kariery. Warto jednak, aby szukał przy tym pomocy innych, bardziej doświadczonych osób oraz nie zniechęcał się problemami.