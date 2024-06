Nostradamus i jego enigmatyczne przepowiednie. Jednym z najbardziej znanych jasnowidzów jest Nostradamus, francuski lekarz i astrolog żyjący w XVI wieku. Jego przepowiednie, spisane w formie czterowierszy, są pełne symboli i metafor, co utrudnia ich jednoznaczną interpretację. Jednak, niektórzy badacze doszukują się w nich zapowiedzi globalnego konfliktu.

Reklama

W jednym z czterowierszy Nostradamus pisze o "wielkiej wojnie", która rozpocznie się od "trzęsienia ziemi" i "zaćmienia słońca". Inne przepowiednie mówią o "trzech antychrystach", którzy doprowadzą do upadku cywilizacji. Czy te wizje odnoszą się do współczesnych wydarzeń? Trudno powiedzieć, ale nie można ich całkowicie zignorować.

Czy Europie grozi wojna? Sprawdziliśmy, co mówią przepowiednie

Baba Wanga i jej przerażające wizje. Inną znaną jasnowidzką jest Baba Wanga, bułgarska mistyczka, która zmarła w 1996 roku. Jej przepowiednie, choć często niejasne i symboliczne, cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza że wiele z nich się sprawdziło.

Baba Wanga przewidywała między innymi atak terrorystyczny na World Trade Center w 2001 roku, katastrofę w Czarnobylu oraz rozpad Związku Radzieckiego. Co do trzeciej wojny światowej, jasnowidzka miała wizję "wielkiego pożaru", który ogarnie świat i doprowadzi do śmierci milionów ludzi. Według niej, wojna ta rozpocznie się od konfliktu na Bliskim Wschodzie i będzie trwała wiele lat.

III wojna światowa? Współcześni jasnowidze i ich ostrzeżenia

Oprócz Nostradamusa i Baby Wangi, istnieją również współcześni jasnowidze, którzy twierdzą, że mają wizje dotyczące przyszłości świata. Niektórzy z nich ostrzegają przed wybuchem trzeciej wojny światowej, która miałaby być spowodowana przez konflikt między mocarstwami nuklearnymi.

Jednym z takich jasnowidzów jest Craig Hamilton-Parker, który przewidział między innymi wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA oraz pandemię COVID-19. Według niego, trzecia wojna światowa rozpocznie się od incydentu na Morzu Południowochińskim i będzie miała katastrofalne skutki dla całej ludzkości.

Czy przepowiednie jasnowidzów się sprawdzą?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Przepowiednie jasnowidzów są często niejasne i mogą być interpretowane na różne sposoby. Niektórzy uważają je za ostrzeżenia, które mają nas skłonić do refleksji nad naszymi działaniami i zapobiec najgorszemu. Inni traktują je z przymrużeniem oka, uważając za zwykłe spekulacje.