Ascendent a pierwsze wrażenie. Twój Ascendent wpływa na Twoje zachowanie, styl ubierania się, sposób mówienia, a nawet mimikę twarzy. To on decyduje o tym, jakie wrażenie robisz na innych ludziach w pierwszych chwilach spotkania. Osoby o Ascendencie w Baranie mogą być postrzegane jako pewne siebie i energiczne, podczas gdy osoby o Ascendencie w Rybach mogą wydawać się bardziej tajemnicze i introwertyczne.

Ascendent a osobowość

Choć Ascendent nie jest tak silny jak znak zodiaku, to jednak ma znaczący wpływ na Twoją osobowość. Może on wzmocnić lub osłabić pewne cechy Twojego znaku zodiaku, a także wprowadzić zupełnie nowe elementy do Twojego charakteru. Na przykład, osoba spod znaku Panny z Ascendentem w Lwie może być bardziej otwarta i towarzyska niż typowa Panna.

Jak obliczyć swój Ascendent?

Aby obliczyć swój Ascendent, potrzebujesz znać dokładną godzinę i miejsce swojego urodzenia. Możesz skorzystać z kalkulatorów astrologicznych dostępnych online lub zwrócić się do profesjonalnego astrologa.

Co mówi o Tobie Ascendent?

Każdy Ascendent ma swoje unikalne cechy i wpływa na nas w inny sposób. Oto krótka charakterystyka poszczególnych Ascendentów:

Baran: Energiczny, pewny siebie, impulsywny, odważny.

Byk: Spokojny, cierpliwy, zmysłowy, uparty.

Bliźnięta: Komunikatywny, ciekawski, inteligentny, zmienny.

Rak: Wrażliwy, opiekuńczy, emocjonalny, domator.

Lew: Dumny, hojny, kreatywny, lubiący być w centrum uwagi.

Panna: Praktyczny, skrupulatny, analityczny, krytyczny.

Waga: Uprzejmy, dyplomatyczny, towarzyski, niezdecydowany.

Skorpion: Intensywny, tajemniczy, namiętny, zdeterminowany.

Strzelec: Optymistyczny, entuzjastyczny, niezależny, szczery.

Koziorożec: Ambitny, odpowiedzialny, dyscyplinowany, poważny.

Wodnik: Oryginalny, niezależny, humanitarny, uparty.

Ryby: Wrażliwy, intuicyjny, kreatywny, marzycielski.