Czym jest retrogradacja? Retrogradacja to zjawisko astronomiczne, podczas którego planeta wydaje się poruszać do tyłu na niebie. W astrologii, retrogradacje są postrzegane jako okresy introspekcji, rewizji i ponownej oceny. W przypadku Saturna, retrogradacja zachęca nas do przyjrzenia się naszym obowiązkom, ograniczeniom i długoterminowym celom.

Reklama

Jak retrogradacja Saturna w Rybach wpłynie na poszczególne znaki zodiaku?

Baran. To czas, aby przeanalizować swoje ambicje zawodowe i relacje z autorytetami. Możesz być zmuszony do ponownej oceny swoich celów i strategii.

Byk. Skup się na swoich finansach i wartościach materialnych. Retrogradacja Saturna może skłonić Cię do przewartościowania swojego podejścia do pieniędzy i bezpieczeństwa.

Bliźnięta. Komunikacja i nauka staną się kluczowe. Możesz napotkać trudności w wyrażaniu swoich myśli lub być zmuszony do powrotu do niedokończonych projektów edukacyjnych.

Rak. Retrogradacja Saturna wpłynie na Twoje relacje rodzinne i poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. To czas, aby zająć się nierozwiązanymi problemami z przeszłości.

Lew. Twoja kreatywność i wyrażanie siebie mogą zostać poddane próbie. Możesz być zmuszony do ponownej oceny swoich pasji i zainteresowań.

Panna. Skoncentruj się na swoim zdrowiu i codziennych obowiązkach. Retrogradacja Saturna może skłonić Cię do wprowadzenia zmian w swojej rutynie i stylu życia.

Reklama

Waga. Twoje relacje partnerskie i poczucie równowagi zostaną wystawione na próbę. Możesz być zmuszony do rozwiązania konfliktów lub ponownego zdefiniowania swoich potrzeb w związku.

Skorpion. Retrogradacja Saturna wpłynie na Twoją sferę intymną i transformację osobistą. Możesz być zmuszony do zmierzenia się ze swoimi lękami i głęboko skrywanymi pragnieniami.

Strzelec. Twoja filozofia życiowa i dążenie do rozwoju osobistego zostaną poddane rewizji. Możesz być zmuszony do ponownej oceny swoich przekonań i celów życiowych.

Koziorożec. Retrogradacja Saturna, Twojego władcy, będzie miała szczególny wpływ na Ciebie. To czas głębokiej introspekcji i ponownej oceny swojej tożsamości.

Wodnik. Twoje relacje społeczne i zaangażowanie w sprawy społeczne mogą zostać poddane próbie. Możesz być zmuszony do ponownego zdefiniowania swojej roli w grupie.

Ryby. Retrogradacja Saturna wpłynie na Twoją sferę duchową i podświadomość. Możesz być zmuszony do zmierzenia się ze swoimi lękami i ukrytymi emocjami.

Jak wykorzystać retrogradację Saturna?

Chociaż retrogradacja Saturna w Rybach może przynieść wyzwania, to także okazja do rozwoju osobistego. Wykorzystaj ten czas na refleksję, ponowną ocenę swoich priorytetów i wprowadzenie niezbędnych zmian. Pamiętaj, że Saturn nagradza ciężką pracę i wytrwałość, więc nie poddawaj się, jeśli napotkasz trudności.