Neptun, planeta iluzji, marzeń i duchowości, w retrogradacji może wprowadzić nas w świat złudzeń i dezorientacji. To czas, kiedy granice między rzeczywistością a fantazją mogą się zatrzeć, co może prowadzić do błędnych decyzji i pomyłek.

Retrogradacja Neptuna. Trzy znaki zodiaku najbardziej narażone na pomyłki

Ryby (19 lutego – 20 marca). Jako władca Ryb, Neptun ma szczególny wpływ na ten znak. W tym okresie Ryby mogą czuć się zagubione i zdezorientowane. Mogą mieć trudności z odróżnieniem prawdy od fikcji, co może prowadzić do podejmowania niewłaściwych decyzji.

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca). Bliźnięta, znane ze swojej komunikatywności, mogą doświadczać problemów w komunikacji podczas retrogradacji Neptuna. Mogą być niezrozumiane lub same mogą błędnie interpretować słowa innych, co może prowadzić do nieporozumień i konfliktów.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia). Strzelce, znane ze swojego optymizmu i wiary w przyszłość, mogą czuć się rozczarowane i zniechęcone podczas retrogradacji Neptuna. Ich plany mogą nie wypalić, a marzenia mogą okazać się iluzją.

Jak przetrwać retrogradację Neptuna?

Chociaż retrogradacja Neptuna może być trudnym okresem, istnieje kilka sposobów, aby sobie z nią poradzić:

Uważność. Zwracaj uwagę na swoje myśli i uczucia. Nie daj się ponieść emocjom i unikaj podejmowania pochopnych decyzji.

Introspekcja. To dobry czas na refleksję i zastanowienie się nad swoimi celami i marzeniami.

Sprawdzanie faktów. Nie wierz we wszystko, co słyszysz. Sprawdzaj informacje i upewnij się, że podejmujesz decyzje w oparciu o fakty, a nie iluzje.

Pamiętajmy, że retrogradacja Neptuna to naturalny cykl, który może przynieść zarówno wyzwania, jak i możliwości rozwoju. Bądźmy świadomi jego wpływu i wykorzystajmy ten czas na refleksję i introspekcję.