Astrologowie uważają, że każdy znak zodiaku a zarówno dobre, jak i złe cechy charakteru czy osobowości. Bywa jednak, że niektóre mają czegoś więcej a inne mniej. Wiele osób potrafi odpuszczać to, co złe i niedobre zarówno dla nich, jak i innych. Istnieją jednak i tacy, którzy gdy ktoś ich zrani lub powie coś niemiłego potrafią obrazić się na śmierć u życie.

Te znaki zodiaku bywają mściwe. Zrani je nawet drobna uszczypliwość

Okazuje się, że najbardziej pamiętliwym znakiem zodiaku, który nie tylko zapamięta krzywdę na wiele lat, ale też zaplanuje zemstę na tym, kto im dopiekł lub powiedział coś niemiłego, jest Panna. Nie tylko się obraża, ale też od razu knuje sprytny plan jak się odgryźć lub równie mocno zranić.

Mściwe bywają również Ryby. To osoby bardzo przewrażliwione na swoim punkcie, które nie potrafią przejść obojętnie obok nawet najdrobniejszej uwagi, czy uszczypliwości. One także zaraz po takim zdarzeniu zaczynają obmyślać plan, jak zemścić się na swoim "oprawcy". Okazuje się jednak, że to ani Panna, ani Ryby nie są najbardziej mściwym znakiem zodiaku w całym horoskopie.

To najbardziej mściwy znak zodiaku. Nie zapomni swojej krzywdy

To tytuł zarezerwowany w szczególności dla Skorpiona. To jego rani złośliwa plotka albo uszczypliwość, nie mówiąc już o większych krzywdach. Jeżeli nawet Skorpion powie, że nie czuje urazy, nie jest to do końca prawdą. Przez kilka dni, tygodni a nawet lat będzie pamiętał, kto mu to zrobił. Nie zapomni swojej krzywdy, łez i smutku. Gdy tylko nadarzy się okazja, zaatakuje i uderzy w najczulszy punkt. Ten, kto go skrzywdził mocno poczuje, że nie warto było zadzierać z mściwym Skorpionem.