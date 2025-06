Numerologia to nauka, która przez wieki towarzyszyła ludziom i pomagała w przepowiadaniu ich przyszłości ze względu na cyfry i liczby. Często kojarzona jest z datami urodzenia albo cyfrą, która w numerologii odpowiada za naszą przyszłość, charakter i osobowość.

Dotyczy także naszej co miesięcznej wypłaty. Pieniądze, które są naszą wypłatą, dostajemy obecnie głównie w formie elektronicznej. Tak ją również wydajemy. Ten zbiór określonych cyfr, podobnie jak data urodzenia, może mieć spore znaczenie chociażby dla naszego finansowego powodzenia.

Ta cyfra w kwocie pensji symbolizuje bogactwo

Numerologia wskazuje, że ostatnia cyfra w kwocie naszej wypłaty może być symbolem naszego finansowego powodzenia albo pecha. Tą cyfrą, która sprzyja bogactwu jest 8. To symbol rozsądku w wydawaniu pieniędzy, ale też intuicji i umiejętności inwestowania. Dlatego dobrze jest, gdy wypłata kończy się właśnie 8.

Tych cyfr w kwocie pensji powinniśmy unikać

Numerologia ostrzega natomiast przed dwoma cyframi, którymi kończą się nasze pensje. To 0 i 9. Powód? W numerologii zero nie jest liczbą. Mimo, że symbolizuje perfekcję, to w finansach nie przynosi szczęścia.

Bardziej kojarzy się z brakiem pieniędzy i pustką w portfelu. Z kolei cyfra 9 to wrażliwość i intuicja. Te cechy, choć pomocne w kontaktach z innymi ludźmi, w finansach również niekoniecznie mają rację bytu.