Przepowiednie Nostradamusa podobnie jak Baby Wangi albo siostry Łucji wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Mimo, że ich wizje nigdy nie zostały do końca potwierdzone, wiele osób w nie wierzy. Prognozy Nostradamusa na 2025 dotyczą "okrutnych wojen" i "wielkiej zarazy". Co to dokładnie oznacza?