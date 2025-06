Wśród katolików na całym świecie właśnie ta święta i modlitwa do niej jest bardzo popularna a wręcz można stwierdzić, że to od kilku lat jedna z "modnych" świętych. O kim dokładnie jest mowa? Chodzi o św. Ritę. To właśnie ona jest nazywana "Świętą Spraw Niemożliwych".

Zwracają się do niej osoby w trudnych sytuacjach życiowych, które nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić. Często są to sprawy beznadziejne, takie, w których nie widać żadnej nadziei ani szansy na rozwiązanie. Coraz więcej osób zwraca się właśnie do św. Rity z prośbą o pomoc i wstawiennictwo przed Bogiem.

Patronka spraw beznadziejnych. Kim była św. Rita?

Święta Rita przyszła na świat w 1381 roku w Roccaporenie we Włoszech. Już w młodości słynęła z ogromnej pobożności i oddaniu się Bogu. Kiedy została wydana za mąż, jej życie nie było usłane różami. Doświadczyła m.in. przemocy ze strony męża. Musiała przeżyć śmierć małżonka oraz jej synów.

Gdy zmarli, Rita postanowiła wstąpić do klasztoru augustianek w Cascji. To właśnie w tym zgromadzeniu przeżyła resztę swojego życia. Modliła się, medytowała. To, co przeszła oraz to jak poradziła sobie z trudnościami sprawiło, że do dziś jest symbolem nie tylko ogromnej wiary, ale też nadziei i wytrwałości w tym, co trudne.

Święta Rita od spraw trudnych. Dlaczego jest tak "modna"?

Święta Rita, to jak już zostało powiedziane, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Świadectwo wielu osób pokazuje, że rzeczywiście wstawiennictwo św. Rity pomogło im wyjść z problemów i trosk. Otrzymały one cudowne łaski. To właśnie ten fakt sprawił, że wierni na całym świecie często modlą się do niej w najtrudniejszych momentach życia.

Jak modlić się do św. Rity?

Modlitwy do św. Rity mogą przybierać różne formy. Może być to modlitwa codzienna, litania albo taka wypowiadana własnymi słowami. Jak podkreślają duchowni najważniejsze jest, by była szczera i prosto z serca. W sieci można znaleźć wiele przykładowych modlitw do świętej Roty.

Modlitwy te mogą być odmawiane indywidualnie lub w grupie. W Polsce w niektórych kościołach odprawiane są msze i nabożeństwa ku czci świętej m.in. 22 mama w jej imieniny oraz każdego 22. dnia miesiąca.

Przykładowe modlitwy do św. Rity. Te w sprawach trudnych i beznadziejnych

Modlitwa do św. Rity w sprawach trudnych

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę… (wymienić ją). I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

Krótka modlitwa do św. Rity

Święta Rito, patronko spraw trudnych i beznadziejnych, wstaw się za mną w mojej potrzebie (tu wymień swoją intencję). Proszę Cię, pomocnico strapionych, o Twoją mocną modlitwę przed tronem Boga, aby moje prośby zostały wysłuchane. Święta Rito, módl się za mną i przynieś mi ulgę w moich troskach. Amen.

Modlitwa do św Rity dziękczynna za wysłuchanie prośby

Najlepszy Ojcze, Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałem(am) prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Rity. Bądź uwielbiony Panie w św. Ricie. Bądź uwielbiony w Jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie.

Święta Rito, prosiłem(am) o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i o modlitwę przed Bożym tronem w mej potrzebie. Dziś dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i Twojej prośby, dziękuje św. Rito także Tobie za twą obecność przy mnie w najtrudniejszych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze, pomagaj mi kroczyć drogą zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia. Amen.

Modlitwa do św. Rity w każdej potrzebie

O święta Rito, nasza patronko także w sprawach niemożliwych, opiekunko w sprawach beznadziejnych, proszę, aby Bóg uwolnił mnie z obecnego mojego utrapienia i oddalił lęk, który dręczy moje serce.

Przez udręki, których sama tak często doświadczałaś w podobnych wypadkach, miej dla mnie, twojej czcicielki (twego czciciela), współczucie, gdy z ufnością proszę o twoje wstawiennictwo u Bożego Serca naszego Jezusa Ukrzyżowanego.

O święta Rito, kieruj moimi intencjami w moich pokornych modlitwach i gorących pragnieniach. Naprawiając przeszłe grzeszne życie moje i po otrzymaniu odpuszczenia wszystkich grzechów moich, mam wielką nadzieję, że kiedyś w niebie będę cieszyć się Bogiem razem z tobą przez całą wieczność. Amen.

Święta Rito, patronko w sprawach beznadziejnych – módl się za nami.

Święta Rito, patronko w sprawach niemożliwych – przyczyń się za nami.

3 razy: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…