Objawienia fatimskie siostry Łucji

Siostra Łucja czyli Lúcia de Jesus dos Santos, znana jest także jako święta Łucja. Ta portugalska zakonnica w dzieciństwie z Franciszkiem i Hiacyntą Marto miała otrzymać przesłanie od Matki Boskiej. Choć objawienia fatimskie do dziś budzą wątpliwości zarówno wiernych, jak i naukowców, zostały uznane za autentyczne przez Kościół katolicki.

Dzieci a wśród nich święta Łucja, miały otrzymać trzy tajemnice fatimskie. Przez wiele lat były one tajemnicą, co jeszcze bardziej budziło ciekawość i niedowierzanie, że rzeczywiście miały one miejsce. Siostra Łucja twierdziła, że wedle tajemnic fatimskich przyszłość świata zapowiada się dramatycznie.

Przepowiednie siostry Łucji. Trzecia tajemnica fatimska

Pierwsza i druga tajemnica zostały wyjawione w 1941 roku przez siostrę Łucję na polecenie biskupa Fatimy. Pierwsza tajemnica fatimska dotyczyła tego, jak wygląda piekło. Druga ostrzegała, jak uważano, przed wybuchem II wojny światowej.

To właśnie trzecia tajemnica fatimska była najdłużej skrywaną. Znali ją tylko i wyłącznie papieże. Spisana przez siostrę Łucję została w 1944 roku. Dokument z trzecią tajemnicą fatimską trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich.

Treść tej wizji ujawnił dopiero Jan Paweł II w 2000 roku. Fragment mówiący o kapłanie ginącym od kuli, wielu interpretowało jako zamach na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

Tajemnice fatimskie nie były jedynymi wizjami, jakich doświadczyła siostra Łucja. Wśród przepowiedni siostry Łucji była ta dotycząca wojny Rosji i Chin. To właśnie skutki tego konfliktu miały być dramatyczne a wręcz katastrofalne. Siostra Łucja mówiła i pisała o tym, że wiele krajów europejskich zostanie zniszczonych. Wśród nich były m.in. Holandia, Dania, Niemcy czy Szwajcaria. Wśród tych krajów były także północne Włochy. Przepowiednie dotyczyły nie tylko konfliktów zbrojnych, ale także kataklizmów takich jak trzęsienie ziemi, wybuchy wulkanów.

Przepowiednie siostry Łucji. Jedna dotyczyła przyszłości Polski

Siostra Łucja w swoich wizjach widziała również przyszłość Polski. To była wyjątkowa przepowiednia, bo jak przekazała siostra Łucja nasz kraj miał być od tych katastrofalnych zdarzeń oszczędzony. Z wizji wynikało, że Polska wyjdzie z tego, co będzie się działo na świecie oraz w Europie silniejsza i potężniejsza. Odegra też bardzo ważną rolę w historii Europy.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy - twierdziła siostra Łucja.

Nie wiadomo, czy przepowiednie siostry Łucji to już te, które się wydarzyły, czy są dopiero przed nami. Niemniej wciąż budzą ciekawość i fascynują.