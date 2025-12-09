Przepowiednie siostry Łucji. Kim była wizjonerka?

Siostra Łucja tak naprawdę nazywała się Lúcia de Jesus dos Santos. Ona i dwójka innych dzieci doświadczyła objawień fatimskich. To wizje, które Kościół katolicki uznał za prawdziwe. W 1925 roku Łucja wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w Vilar. Papież Pius XII wyraził zgodę, by w 1948 roku zmieniła zgromadzenie na zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze.

Poza tym, że siostra Łucja była świadkiem objawień fatimskich, miała też kilka innych wizji. Dotyczyły one przyszłości świata i miały miejsce w 1921, 1925, 1926 oraz 1929 roku.

Wizja III wojny światowej siostry Łucji. Zwróciła uwagę na jeden kraj

Przepowiednie i wizje, które miała, siostra Łucja spisała. Dotyczyły one m.in. klęsk żywiołowych oraz zniszczeń, których dokonać ma broń jądrowa. W jednej z wizji siostra Łucja widziała, co się stanie gdy wybuchnie III wojna światowa. Z jej przepowiedni wynika, że ten konflikt zbrojny ma wyrządzić wiele szkód.

Siostra Łucja wspominała o kilku krajach Europy, które podczas III wojny światowej zostaną mocno zniszczone i doświadczone. Kraje, o których mówiła, to Holandia, Niemcy, Dania, Szwajcaria, a także północne Włochy. Szczególnie jeden kraj a właściwie miasto znajdujące się w nim, według wizji siostry Łucji miał ponieść wielkie straty. Mowa o Paryżu, który ma spłonąć. Siostra Łucja w swoich przepowiedniach widziała również, że stolica Francji ma zostać dosyć szybko odbudowana.

Wizje siostry Łucji dotyczyły także kataklizmów, które miałyby wywołać ogromną panikę. To właśnie te wydarzenia miałyby sprawić, że działania wojenne zostałyby powstrzymane. Siostra Łucja przepowiadała, że ma dojść do ruchów skorupy ziemskiej, gwałtownych wstrząsów i wybuchów wulkanów.

III wojna światowa w wizjach siostry Łucji. Co z Polską?

Z przepowiedni siostry Łucji wynikało, że Polska ma być tym krajem, który ucierpi najmniej ze względu na to, co działoby się w Europie. Co więcej to właśnie nasza ojczyzna byłaby tą, która przewodziłaby odbudowywaniu powojennej Europy.

Przepowiednie siostry Łucji nie zostały do końca zweryfikowane. Nawet papież Benedykt XVI uważał, że zakończenie trzeciej tajemnicy fatimskiej może być inspirowane obrazami, które święta Łucja widziała w książkach.