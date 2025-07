Pełnia Księżyca to niesamowicie ważny moment w każdym miesiącu. To czas, który wzbudza ogromne emocje. Sprawia, że niektórzy właśnie wtedy mają problemy ze snem albo są bardzo wypoczęci i zadowoleni z życia. Pełnia od wieków służyła ludzkości do planowania życia, w tym czasu pracy i czasu odpoczynku.

Pełnia Koźlego Księżyca. Skąd się wzięła nazwa?

Jak każda pełnia, tak i ta lipcowa ma swoją nazwę. Pełnia wypadająca to Pełnia Koźlego Księżyca. Nazwa wzięła się od okresu, w którym młode jelenie zaczynają rozwijać swoje poroże. W astrologii to czas wzrostu, dojrzewania, ale również wewnętrznej transformacji. Inne nazwy lipcowej pełni to Burzowy albo Sienny Księżyc.

Pełnia Koźlego Księżyca. Kiedy wypadnie pełnia w lipcu 2025?

W lipcu 2025 roku pełnia wypadnie już w pierwszej połowie miesiąca. To zjawisko będzie można oglądać na niebie w czwartek 10 lipca. Swoje maksimum osiągnie w nocy o godzinie 22:38.

Pełnia Koźlego Księżyca. Co przyniesie lipcowa pełnia 2025?

Lipcowa pełnia 2025 to będzie czas mocnej energii. Wielu z nas odkryje w sobie chęć i potrzebę zmian. Zamknie kilka rozdziałów życia, pożegna kilka osób. Pełnia Koźlego Księżyca sprawi, że zmienią się nasze emocje, relacje a także plany na przyszłość.

To będzie bardzo dobry czas na nasz rozwój a także realizację celów. Może to być idealny czas na refleksję nad tym, co chcemy odpuścić, zwłaszcza w kontekście emocji i pracy nad sobą. Warto w ten letni miesiąc i wypadającą w nim pełnię 10 lipca zmierzyć się z refleksjami nad naszym życiem zawodowym i prywatnym. Dowiedzieć się, co chcemy odpuścić i nad czym dla samych siebie popracować.