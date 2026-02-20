Objawienia fatimskie. Siostra Łucja była ich świadkiem

Siostra Łucja czyli Lúcia de Jesus dos Santos, znana również jako święta Łucja, była portugalską zakonnicą. Urodziła się w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze.

Łucja była świadkiem objawień maryjnych w Fatimie w 1917 roku. Uznawana jest za apostołkę pierwszych sobót oraz Służebnicę Bożą Kościoła katolickiego. Tajemnice fatimskie nie były jedynymi, jakich doświadczyła. Siostra Łucja miała również objawienia, gdy przebywała już w klasztorze w Coimbrze.

Objawienia, których doświadczyła siostra Łucja wraz z dwójką pozostałych dzieci, nazwane zostały tajemnicami fatimskimi. Pierwsza i druga zostały spisane i upublicznione w 1941 roku przez siostrę Łucję na polecenie biskupa Fatimy. Pierwsza opisywała, jak wygląda piekło. Druga jak wywnioskowano ostrzegała przed wybuchem II wojny światowej.

Trzecia tajemnica fatimska. Mówi o kapłanie ginącym od kuli

Najwięcej emocji do dziś wzburza z kolei trzecia tajemnica fatimska. Jej pełną treść znali przez wiele lat jedynie sami papieże. Została spisana przez Łucję w 1944 roku. Zawierający ją dokument trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich.

Jej treść ujawnił papież Jan Paweł II w 2000 roku. Jest w niej fragment o kapłanie ginącym od kuli. Wiele osób doszukiwało się w tym przepowiedni nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

Wizje siostry Łucji. III wojna światowa, natarcie Chin na Rosję

Wizje siostry Łucji dotyczyły m.in. III wojny światowej, tego, co wydarzy się w poszczególnych krajach a także w Polsce. Czy w naszym kraju ta wojna również będzie miała miejsce?

„Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych" - pisała w jednym orędziu siostra Łucja.

W jej przepowiedniach mowa była o tym, że walczyć ze sobą będzie także Rosja i Niemcy. "Dopiero, kiedy Ro­sjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne naro­dy bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosz­tem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie" - twierdziła siostra Łucja.

III wojna światowa w przepowiedniach siostry Łucji. Te miasta w Polsce ulegną zniszczeniu

Wieszczyła, że klęska spotka Ukrainę, Litwę, Łotwę i Estonię. Krajami, które będą względnie bezpieczne mają być Węgry, Białoruś oraz Polska. To właśnie nasz kraj będzie jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, bo jak pisała siostra Łucja "będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże".

Siostra Łucja dokładnie wskazała miasta w Polsce, które ulegną zniszczeniu. Mają być to według jej wizji miasta przybrzeżne. Zaznaczyła, że na żadne z nich nie spadnie broń jądrowa. "Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie" - pisała Łucja.

Przepowiadała, że nie zostanie zniszczony Poznań, ale bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Niemcy będą z kolei liczyć na zagarnięcie miast na Ziemiach Zachodnich. Atakowane będą porty, obiekty strategiczne oraz przemysłowe. "Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści" - twierdziła siostra Łucja.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa - mają brzmieć spisane przez nią słowa.

Wizja III wojny światowej siostry Łucji. Ważna rola Polski

Polska, jak twierdziła siostra Łucja, ma z tego konfliktu nie tylko wyjść obronną ręką, ale też jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. To od Polski jak przepowiadała siostra Łucja ma zależeć przyszłość Europy.

"Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki" - wieszczyła siostra Łucja.

Warto pamiętać, że nie zweryfikowano do końca, czy Łucja mówiła prawdę. Papież Benedykt XVI uważał, że zakończenie trzeciej tajemnicy fatimskiej mogło być inspirowane obrazami, które święta Łucja widziała w książkach.