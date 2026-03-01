Siostra Łucja tak naprawdę nazywała się Lúcia de Jesus dos Santos. Znana była również jako święta Łucja. Ta portugalska zakonnica wraz z dwójką innych dzieci - Franciszkiem i Hiacyntą doświadczyła objawień fatimskich.

III wojna światowa w wizjach siostry Łucji

Święta Łucja to w Kościele katolickim apostołka pierwszych sobót oraz Służebnica Boża Kościoła katolickiego. Tajemnice fatimskie były jednymi z wielu, jakich doświadczyła. Siostra Łucja miała także objawienia, gdy przebywała już w klasztorze w Coimbrze.

Reklama

Orędzia, które miała przekazać jej Matka Boska dotyczył m.in. III wojny światowej, za­burzeń w przyrodzie oraz przyszłości Polski. W książce Stephena Lassare'a "Odkryte sekrety przyszłości" z 1992 roku można wyczytać, że z przepowiedni siostry Łucji można było dowiedzieć się, które kraje będą ze sobą walczyć i które ucierpią w tych konfliktach wojennych.

Siostra Łucja wskazała kraje, które dotknie wojna

Z jej wizji wynika, że Chiny zaatakują Rosję. Zwycięstwa Chin w tych walkach przerażą Stany Zjednoczone. Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji - wieszczyła siostra Łucja.

W swojej przepowiedni siostra Łucja wskazała także kraje, które mają zaznać klęski wskutek tych działań wojennych. Będą to m.in. Ukraina i Litwa a w mniejszym stopniu Łotwa oraz Estonia.

Reklama

Te kraje nie poniosą wielkiej straty. III wojna światowa w przepowiedniach siostry Łucji

Według wizji siostry Łucji trzy kraje czeka stosunkowy spokój i niewielkie straty. To Białoruś, Polska i Węgry. Narodem, który ma nie tylko wyjść cało z tej katastrofy, ale wspierać również inne w odbudowie, ma być Polska. To nasz kraj według przepowiedni siostry Łucji ma być "chroniony przez Miło­sierdzie Boże".

Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność - przepowiadała siostra Łucja.

W swoich wizjach oprócz III wojny światowej, siostra Łucja wspominała także o kataklizmach. Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów - pisała siostra Łucja.

Nie tylko wojna. Pogodowe kataklizmy w wizjach siostry Łucji

Państwa Europy, które mają ucierpieć w tych anomaliach to m.in. Niemcy, Dania, Holandia, które zostaną zalane wodą. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ruchy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich - przepowiadała siostra Łucja.

Czy tak się stanie? Warto pamiętać, że wizje siostry Łucji nie zostały zweryfikowano do końca. Papież Benedykt XVI uważał, że zakończenie trzeciej tajemnicy fatimskiej mogło być inspirowane obrazami, które święta Łucja widziała w książkach.