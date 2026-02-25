Siostra Łucja była świadkiem objawień fatimskich

Siostra Łucja czyli Lúcia de Jesus dos Santos, to jedna z trójki dzieci, które doświadczyły objawień fatimskich. Wraz z Hiacyntą i Franciszkiem otrzymały przesłanie od Matki Boskiej, które Kościół katolicki uznał za wiarygodne.

Tajemnic fatimskich, które cała trójka, w tym święta Łucja, otrzymała, było trzy. Jedna z nich przez wiele lat nie była ogłaszana publicznie. Jej treść przekazana została tylko i wyłącznie papieżom. Siostra Łucja twierdziła, że wedle tajemnic fatimskich przyszłość świata zapowiada się dramatycznie.

Trzecia tajemnica fatimska. Tak brzmiała jej treść, którą przekazała siostra Łucja

Siostra Łucja na polecenie biskupa Fatimy wyjawiła pierwszą i drugą tajemnicę w 1941 roku. Jedna była wizją piekła, druga jak interpretowano ostrzegała przed wybuchem II wojny światowej.

Trzecia tajemnica fatimska została przez siostrę Łucję spisana w 1944 roku. Dokument, który ją zawierał trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. Światu ogłosił ją dopiero Jan Paweł II. W tej tajemnicy fatimskiej mowa była o kapłanie ginącym od kuli. Wiele osób interpretowało to jako wizję zamachu na papieża, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

III wojna światowa w wizjach siostry Łucji. Rosja kontra Chiny

Tajemnice fatimskie nie były jedynymi wizjami, jakich miała doświadczyć siostra Łucja. Wśród przepowiedni siostry Łucji miała być również ta dotycząca wojny Rosji i Chin. Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji - wieszczyła siostra Łucja.

Przepowiednia siostry Łucji. Ten kraj mocno ucierpi

W swoich przepowiedniach siostra Łucja miała wspomnieć również o kilku krajach Europy, które podczas III wojny światowej zostaną mocno zniszczone i doświadczone. Kraje, o których mówiła to:

Holandia

Niemcy

Dania

Szwajcaria

a także północne Włochy.

Siostra Łucja wieszczyła, że jeden kraj a dokładnie miasto znajdujące się w nim, według wizji siostry Łucji miałoby ponieść wielkie straty. Jest nim Paryż, który ma spłonąć. Siostra Łucja w wizjach, które miał mieć widziała także, że stolica Francji ma zostać dosyć szybko odbudowana.

Przepowiednia siostry Łucji. Te miasta w Polsce ucierpią

W jej przepowiedniach można znaleźć także fragmenty o tym, co stanie się podczas III wojny światowej z Polską. Wskazała miasta, które ulegną zniszczeniu i te, które zbytnio w tym konflikcie nie ucierpią.

W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie- twierdziła siostra Łucja.

Wizja siostry Łucji. Tych miast wojna nie zniszczy

Wśród miast, które III wojna światowa "oszczędzi" wymieniła m.in. Poznań. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści - brzmiały słowa jej wizji.

Siostra Łucja przepowiadała, że po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Z jej wizji można wywnioskować, że Polska wyjdzie z tego, co będzie się działo na świecie oraz w Europie silniejsza i potężniejsza. Odegra też bardzo ważną rolę w historii Europy. Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy - twierdziła siostra Łucja.

Warto pamiętać, że choć przepowiednie siostry Łucji uznano, wzbudzały wiele wątpliwości uczonych. Nawet papież Benedykt XVI był wobec nich nieco sceptyczny.