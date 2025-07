Każdy znak zodiaku ma swoje wady i zalety. Niektóre są nad wyraz serdeczne, inne obrażalskie. Bywają takie z sercem na dłoni i bardzo zazdrosne. Jest również kilka znaków zodiaku w horoskopie, które najczęściej zdradzają.

Cztery znaki zodiaku zdradzają częściej niż inne

Astrolodzy wskazują konkretne cztery, które bywają bardzo niewierne wobec swoich partnerów. Cechy przypisywane do tych znaków zodiaku pozwalają stwierdzić, dlaczego właśnie one robią to częściej niż inne.

Reklama

Te dwa znaki zodiaku są bardzo niewierne

Wśród tych czterech znaków zodiaku, które zdradzają najczęściej są dwa naprawdę bardzo niewierne. Jeden to Bliźnięta, drugi to Waga.

Bliźnięta

To znak bardzo niewierny, który często zdradza. To mistrz kamuflażu i manipulacji. Jest tak sprytny, że na poczekaniu potrafi wymyśleć kłamstwo albo wymówkę, która brzmi bardzo prawdziwie. Bliźnięta to miłośnicy eksperymentów z bardzo wysokim libido. Gdy nudzi im się to, co dzieje się w sypialni, szukają poza nią. Ten znak zodiaku zdradza często, bo kocha niezależność i wolność. Poza tym nie lubi się zbytnio angażować w związki.

Waga

Waga podporządkowana jest planecie romansu czyli Wenus. Osoby spod tego znaku zodiaku są nadgorliwe w kwestii bycia w związku. Zawsze szukają lepszej połowy i lepszego, bardziej ekscytującego rozwiązania. Bywa, że szybko nudzą się partnerką lub partnerem. Waga lubi stawiać się w pozycji ofiary. Swoje zdrady potrafi wytłumaczyć tym, że nie była dobrze traktowana albo zaopiekowana w związku.

Te dwa znaki zodiaku również bardzo często zdradzają

Reklama

Wodnik

Wodnik to bardzo zmienna i niestabilna osobowość. To znak zodiaku, który zdradza, bo żyje chwilą, tym co tu i teraz i nie zwraca uwagi na konsekwencje swoich czynów. Monogamia nie jest jego mocną stroną. Związki? To dla niego symbol kłopotów, więc woli ich unikać skacząc z kwiatka na kwiatek.

Wodnik to także flirciarz, który lubi grać na kilka frontów i nie widzi nic złego w tym, że napisze sms-a do byłego partnera albo zaczepi nieznajomą osobę, by sprawdzić czy nadal jest atrakcyjny. Ten znak zodiaku zdradza raczej w głowie, niż fizycznie. Druga połówka albo musi się do jego zachowania przyzwyczaić albo odpuścić i iść swoją drogą.

Strzelec

Strzelec, choć zazwyczaj ślubuje miłość i wierność jednej osobie, szuka też zabawy i nowych emocji lub wyzwań. Jego drugie imię to flirt. Kocha poznawać ludzi, szczególnie płci przeciwnej i fascynować sobą. Posiada szeroki krąg przyjaciół i wielbicieli i dlatego bywa, że łatwo idzie mu posuwanie się o krok dalej, czytaj ku zdradzie. Druga połówka Strzelca musi być czujna.

Ten znak zodiaku ma to do siebie, że gdy zdradza, staje się bardzo romantyczny. Potrafi świetnie kłamać i udawać, że nic takiego nie ma miejsca. Bywa, że wchodząc w związki od razu, na wstępie sugerują, by były to relacje otwarte, w których wszystko się może zdarzyć i różne osoby mogą się pojawić.