Jasnowidz Krzysztof Jackowski to budząca emocje postać. Choć wzbudza wiele kontrowersji, z jego wizji korzysta wiele osób. Zarówno te, które szukają zaginionych bliskich, jak też policja.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Polska bez prezydenta

Od kilku miesięcy jasnowidz z Człuchowa na swoim kanale na Youtubie opowiada o swoich wizjach dotyczących konfliktów zbrojnych m.in. tych na Bliskim Wschodzie. Porusza również tematy dotyczące przyszłości Polski, w tym polityki i prezydenta-elekta Karola Nawrockiego.

Zdaniem jasnowidza Jackowskiego prezydentura nowej głowy państwa rozpocznie się w Warszawie a zakończy na uchodźstwie. Z jego wizji wynika również, że między 2026 a 2028 rokiem Polska będzie bez prezydenta.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Konflikt na Bliskim Wschodzie a III wojna światowa

W jednym z najnowszych nagrań Krzysztof Jackowski kolejny raz mówi o III wojnie światowej. Przyszła do mnie taka myśl, takie poczucie, że zacznie się ogień na Bliskim Wschodzie, że to zawieszenie broni między Izraelem a Iranem okaże się kruche. Bliski Wschód zapłonie. Kiedy Bliski Wschód zapłonie, zapłonie też Ukraina, a może nie tylko Ukraina. Zbliżamy się do otwartych wojen, które najprawdopodobniej zaczną się w tym roku. Nie będziemy musieli długo na to czekać - wieszczy jasnowidz z Człuchowa.

Jasnowidz Jackowski i "niepokojąca" wizja Polski. "Szykowanie się ludzi na wojnę"

W swoich wizjach "widzi" również, że będą się działy różne prowokowane rzeczy w Zatoce Perskiej, w rejonie Jemenu.To jednak nie wszystko. W przepowiedni Jackowskiego jest również mowa o Polsce. Od jakiegoś czasu niepokoi mnie Polska - stwierdza.

W jego przepowiedni padają słowa o "szykowaniu ludzi na wojnę". W tym sensie, że tutaj, kto wie, czy jeszcze nie tego lata, może dojść do pewnych działań, które będą sugerowały może nie mobilizację, ale gotowość. Będzie się szeregowała armia. Pod jakimś pretekstem będzie to robione. Może nie od razu będzie się mówiło Polakom, że to będzie na ewentualną wojnę szykowanie się ludzi- mówi Jackowski.

Polska, Litwa, Łotwa i być może Finlandia będą tworzyły gotowość na ewentualność, gdyby Rosja chciała zaatakować któreś z państw Europy Wschodniej. A zacznie się budowa tego bloku od Polski - dodaje Jackowski.

Jasnowidz Jackowski widzi "wielki bunt" i "dużo ofiar" w Gdańsku

W wizji jasnowidza Jackowskiego mowa jest również o wydarzeniu, które budzi strach, ale nie dotyczy wojny. Padają słowa o "wielkiej bijatyce i buncie". Ma się to wydarzyć po koncercie w Essen. Gdańsk, atak szaleńca, poszkodowanych będzie od kilku do kilkunastu osób. W Niemczech, dokładnie w Essen, będzie jakiś koncert. Na tym koncercie będzie miała miejsce wielka bijatyka, wielki bunt. Mnóstwo ludzi będzie poszkodowanych w wielkiej bijatyce - przepowiada Jackowski.